وظائف أمن بالخط الثالث للمترو.. مرتبات 3300 جنيه والعمل 10 ساعات

كتب- محمد نصار:

أعلنت إحدى شركات الأمن والحراسة المتعاقدة مع الشركة الفرنسية لإدارة وتشغيل مترو الأنفاق الخط الثالث عن حاجتها لتعيين أفراد أمن في عدد من المحطات المنتظر افتتاحها خلال العام الحالي.

وتواصل مصراوي مع الشركة، والتي أوضحت أن التقديم بمقر الشركة بجوار السجل المدني في العباسية.

وقالت الشركة إن الوظائف المطلوبة عبارة عن أفراد أمن للعمل في محطات مترو الخط الثالث المنتظر افتتاحها.

وأوضحت الشركة أن العمل لمدة 10 ساعات يوميا و26 بوما شهريا وراحة 4 أيام شهريا بمعدل 6 أيام عمل أسبوعية وراحة يوم واحد.

وأشارت الشركة إلى أن الراتب المقدر لهذه الوظائف هو 3300 جنيه شهريا، موضحة أنه يتم توزيع الأفراد على المحطات حسب القرب من محل السكن.

وتستعد وزارة النقل لافتتاح 6 محطات مترو جديدة قبل نهاية 2023 حيث جار حاليا تشغيلهم تجريبيا قبل الافتتاح الرسمي.

وتشمل هذه المحطات (السودان - إمبابة - القومية العربية - البوهي - الطريق الدائري - محور روض الفرج).​