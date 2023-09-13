إعلان

BBC

وظائف أمن بالخط الثالث للمترو.. مرتبات 3300 جنيه والعمل 10 ساعات

12:34 م الأربعاء 13 سبتمبر 2023

الخط الثالث للمترو

تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على يوتيوب

تابع صفحتنا على يوتيوب

كتب- محمد نصار:

أعلنت إحدى شركات الأمن والحراسة المتعاقدة مع الشركة الفرنسية لإدارة وتشغيل مترو الأنفاق الخط الثالث عن حاجتها لتعيين أفراد أمن في عدد من المحطات المنتظر افتتاحها خلال العام الحالي.

وتواصل مصراوي مع الشركة، والتي أوضحت أن التقديم بمقر الشركة بجوار السجل المدني في العباسية.

وقالت الشركة إن الوظائف المطلوبة عبارة عن أفراد أمن للعمل في محطات مترو الخط الثالث المنتظر افتتاحها.

وأوضحت الشركة أن العمل لمدة 10 ساعات يوميا و26 بوما شهريا وراحة 4 أيام شهريا بمعدل 6 أيام عمل أسبوعية وراحة يوم واحد.

وأشارت الشركة إلى أن الراتب المقدر لهذه الوظائف هو 3300 جنيه شهريا، موضحة أنه يتم توزيع الأفراد على المحطات حسب القرب من محل السكن.

وتستعد وزارة النقل لافتتاح 6 محطات مترو جديدة قبل نهاية 2023 حيث جار حاليا تشغيلهم تجريبيا قبل الافتتاح الرسمي.

وتشمل هذه المحطات (السودان - إمبابة - القومية العربية - البوهي - الطريق الدائري - محور روض الفرج).​

سوق مصراوى

الخط الثالث للمترو وظائف أمن مترو الأنفاق

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
بينها "الإمساك".. الصحة تكشف أعراض الإصابة بسرطان القولون
محتوي مدفوع

إعلان

إعلان

سوق مصراوي

المزيد

El Market