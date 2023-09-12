العاصفة دانيال| التقلبات الجوية مستمرة.. وخطة طوارئ حكومية -تفاصيل

كتب- محمد عبدالناصر:

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، استمرار تأثير بقايا العاصفة دانيال على كافة محافظات الجمهورية، والتي هبت منذ أمس الإثنين بداية من مطروح والسلوم وسيوة ويمتد تأثير اليوم على شمال البلاد والمناطق الداخلية بالقاهرة الكبرى.

ومن المقرر أن تستمر التقلبات الجوية حتى بعد غد الخميس وتكون متمركزة خلال الساعات المقبلة على مدن القناة وسيناء.

وقالت هيئة الأرصاد الجوية، إن العاصفة دانيال تركت ليبيا، بعد أيام شبه كارثية، حيث تسببت في ارتفاع موج البحر ليصل إلى 8 أمتار، بجانب 80 كم/ساعة سرعة الرياح، وارتفاع مستوى الماء بسبب الأمطار لأكثر من متر في بعض مدن ليبيا.

القابضة للمياه: طوارئ حتى استقرار الحالة الجوية

قال المهندس ممدوح رسلان رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، إن حالة الطوارئ مستمرة حتى الانتهاء من آثار العاصفة دانيال بالكامل مع المتابعة المستمرة مع هيئة الأرصاد الجوية وغرف المتابعة بالمحافظات التي تعرضت لها خاصة بالمدن الساحلية.

وأوضح رسلان أن جميع الشركات على مستوى الجمهورية حالة طوارئ واستعداد كامل منذ فترة بعد البدء في فترة التقلبات والندوات المختلفة وتم انتشار المعدات بالمحافظات الساحلية للتعامل مع أي تجمعات للمياه الأمطار خاصة بالإسكندرية والساحل ومطروح ومدن القناة ووسط وجنوب سيناء، مشيرًا إلى أن حالة الطوارئ تشمل جميع القطاعات بجميع الشركات على مستوى الجمهورية.

وقال الدكتور إبراهيم خالد رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى بمحافظة مطروح أن الوضع الحالي مستقر بعد تعرض المحافظة إلى أمطار خفيفة لم يكن لها تأثير، مؤكدا أن العاصفة فقدت قوتها مع دخولها مصر ولم يصل إلا توابعها وتم التعامل مع الأمطار بشكل عاجل وسريع، مشيرا الى استمرار حالة الطوارئ حتى مساء اليوم بالتنسيق الكامل مع المحافظة والشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى والأجهزة المختلفة.

وقال اللواء عبد الحميد عصمت رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظات القناة، إنه تم الاستعداد لمواجهة حالة عدم الاستقرار في الأحوال الجوية مبكرا مع توقع حدوث عواصف وأتربة يصاحبها سقوط أمطار واتخاذ كافة التدابير والإجراءات اللازمة لمواجهة سوء الأحوال الجوية، واتخاذ الإجراءات اللازمة في حالة أي طوارئ.

وأوضح انه تم رفع درجة الاستعداد القصوى خلال موجة التقلبات الجوية لمجابهة اى مشاكل قد تطرأ على الشبكات والمحطات، مؤكداً على تواجد رؤساء القطاعات ومديري العموم بكل قطاع فى مناطق عملهم والاطمئنان بصفة مستمرة على حسن سير العمل والتعامل مع أية مشكلات في حينها،

بيان من الري بشأن حالة الشواطئ في مطروح

أًصدرت وزارة الري والموارد المائية بيانا بشأن حالة الشواطئ بمحافظة مطروح، بالتزامن مع اليوم الثاني لوصول العاصفة "دانيال" لبعض مناطق من الجمهورية.

وأكد الري في بيانها، الثلاثاء، أنه فى ضوء متابعة حالة الشواطئ بمحافظة مطروح للاطمئنان على أعمال حماية الشواطئ نتيجة العاصفة "دانيال"، تابع مهندسي الإدارة العامة للساحل الشمالي الغربي بهيئة حماية الشواطئ حالة المناطق الحرجة ومشروعات الحماية القائمة، وتبين أن الوضع مستقر والحالة الفنية لمنشآت الحماية جيدة.

ونوه الوزير بأنه تم رفع درجة الاستعداد بواحة سيوة؛ خصوصًا في بركة بهي الدين، في ضوء ما أسفرت عنه العاصفة الترابية من نشاط ملحوظ في حركة الأمواج بالبركة، لتصل إلى ما يزيد على ١.٥٠ متر، حيث قامت أجهزة الوزارة المعنية بالواحة بدفع المعدات والتشوينات اللازمة للتعامل مع أي أحداث طارئة، بالتزامن مع الأعمال العاجلة التي تقوم بها الوزارة حاليًّا بالتعاون مع الهيئة الهندسية للقوات المسلحة؛ لتدعيم جسور بركة بهي الدين بطول يصل إلى ٥ كيلومترات وارتفاع يصل إلى ٢ متر؛ لمواجهة أي ارتفاعات طارئة لمناسيب المياه بالبركة، ولم تسفر العاصفة عن حدوث أي خسائر، والأوضاع حاليًّا مستقرة بواحة سيوة.

وزير التنمية المحلية يكلف المحافظات برفع حالة الطوارئ

وكلف اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، برفع درجة الاستعداد بالمحافظات لمواجهة موجة الطقس، والرياح المثيرة للأتربة، وسقوط الأمطار التي تتعرض لها المحافظات خلال الـ 48 ساعة القادمة، تأثرًا بالإعصار دانيال القادم من ليبيا.

وتأتي الجهود ذلك في إطار توقعات هيئة الأرصاد الجوية خلال الفترة الحالية بتعرض بعض المحافظات الجمهورية لحالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية وسقوط أمطار متفاوتة الشدة تكون رعدية أحياناً مع وجود أتربة ورياح على محافظات مطروح والإسكندرية.

وكلف وزير التنمية المحلية، في تصريحات صحفية، الثلاثاء، غرفة العمليات وإدارة الأزمات بالوزارة بالتنسيق المستمر مع غرف عمليات المحافظات، للتدخل السريع لمواجهة أي طوارئ، والتنسيق مع غرفة العمليات المركزية بمجلس الوزراء في هذا الشأن لسرعة التعامل مع أية أحداث طارئة.

وطالب وزير التنمية المحلية بضرورة تواجد رؤساء المراكز والمدن والأحياء والوحدات المحلية في الشوارع على مدار اليوم لمتابعة جاهزية المعدات الخاصة بالأمطار واستعداد الأطقم العاملة عليها للتعامل الفوري مع أي مستجدات، والتأكد من تمركز سيارات الشفط في الأماكن التي تتعرض لتراكمات الامطار لسرعة سحب المياه للحد من الآثار الناجمة عن الأمطار وعدم تعطيل الحركة المرورية بالشوارع، مشددا على استمرار التنسيق المستمر بين القطاعات الخدمية والحيوية بالمحافظات خاصة شركات مياه الشرب والصرف الصحي، وإدارات المرور والحماية المدنية.

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