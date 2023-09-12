البابا تواضروس يستقبل سفيري بتسوانا وأذريبيجان

كتب- إسلام لطفي:

استقبل البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، ظهر اليوم الثلاثاء في المقر البابوي بالقاهرة، السفير توماس أكواسو سفير دولة بتسوانا في جمهورية غانا الذي حضر لنوال البركة ضمن زيارته الحالية لمصر.

وأعرب السفير البتسواني عن محبته للكنيسة القبطية والخدمات الاجتماعية التي تقدمها للشعب الغاني.

ومن جهته رحب البابا بضيفه وقدم له نبذة عن تاريخ الكنيسة القبطية الأرثوذكسية وانتشارها الكبير حاليًا في العالم.

ورافق السفير خلال الزيارة الراهب القس أثناسيوس آڤا مرقص المندوب البابوي في غرب إفريقيا.

كما استقبل البابا تواضروس الثاني في المقر البابوي بالقاهرة، ظهر اليوم الثلاثاء، الدكتور الخان بولوخوف سفير جمهورية أذربيچان في مصر.

ويأتي هذا اللقاء بغية التعارف على البابا، وقدم البابا دعوة لزيارة أذربيچان.

وأكد السفير أثناء اللقاء على العلاقة الطيبة التي بين مصر وأذربيچان مشيرًا إلى الزيارات الرسمية التي تم تبادلها بين البلدين مؤخرًا، وكان أبرزها زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي لأذربيچان في يونيو الماضي، وهو أول رئيس مصري يزور بلادهم.

كما أشار إلى الصراع بين أذربيچان وأرمينيا، طالبًا صلواته من أجل سلام بلادهم.

ومن جهته أعرب البابا عن أنه يصلي من أجل سلام بلادهم وسلام العالم أجمع وقدم له هدية تذكارية عبارة عن كتاب عن تاريخ الكنيسة القبطية.