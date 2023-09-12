"أم الدنيا" مش من فراغ.. إشادة برلمانية بتوجيهات السيسي بدعم الأشقاء في ليبيا والمغرب

كتب- نشأت علي:

أشادت النائبة رشا إسحق، أمين سر لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي بمجلس الشيوخ، بإصدار الرئيس عبد الفتاح السيسي توجيهاته للحكومة والأجهزة المعنية بالدولة باتخاذ كل الإجراءات اللازمة لتقديم الدعم والمساندة للأشقاء في ليبيا والمغرب، مؤكدةً أن تسمية مصر "أم الدنيا" لا تأتي من فراغ؛ بل لمواقفها التاريخية على مصر العصور.

وقالت أمين سر لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي بمجلس الشيوخ، في بيان لها اليوم الثلاثاء، إن القيادة السياسية الحالية دائمًا ما تكون بجانب الأشقاء وقت الأزمات والكوراث، وتحرص على دعمهم بكل الطرق والوسائل المتاحة من أجل تخطي هذه المنحة الصعبة جراء كارثة الإعصار والذي راح ضحيته مئات المواطنين في ليبيا والمغرب.

وتقدمت إسحق بخالص العزاء للأشقاء في ليبيا والمغرب جراء العاصفة التي ضربت البلاد منذ ساعات، مؤكدًا تضامن مصر حكومة وشعبًا مع أشقائهم في مصابهم الأليم، وتمنت الشفاء العاجل للمصابين وأن تمر هذه المحنة في أقرب حال.

وطالبت النائبة مؤسسات الدولة والأجهزة المعنية بتوخي الحذر ورفع درجة الاستعداد لمواجهة التقلبات الجوية؛ خصوصًا في المحافظات الساحلية، لأنه من المتوقع أن تصل بقايا العاصفة دانيال إلى السواحل المصرية، ويصاحبها سقوط أمطار غزيرة قد تصل إلى رعدية، حسب ما أعلنته "الأرصاد الجوية".