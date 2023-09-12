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وزيرة البيئة: مصر تنبهت إلى مشكلة تغير المناخ ووضعت رؤية للتعامل معها

11:09 ص الثلاثاء 12 سبتمبر 2023

الدكتورة ياسمين فؤاد

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كتب- محمد نصار:


افتتح الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، فعاليات النسخة الأولى من منتدى الاستثمار البيئي والمناخي بمصر.

وقالت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، إن مصر تنبهت إلى مشكلة تغير المناخ وكان الهدف وضع رؤية طويلة المدى التعامل مع آثار تغير المناخ.

وأضافت الوزيرة، خلال كلمتها في المنتدى بنسخته الأولى: جهود الدولة كانت واضحة في حماية منسوبة دلتا النيل من التأثر بارتفاع منسوب مياه البحر.

وواصلت وزيرة البيئة أن المناخ الداعم عملت من خلاله الدولة على إطلاق العديد من المبادرات وعلى رأسها مبادرة اتحضر للأخصر، وتبعها استضافة مصر لمؤتمر المناخ cop27.

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الدكتور مصطفى مدبولي وزيرة البيئة ياسمين فؤاد تغير المناخ مؤتمر المناخ cop27

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