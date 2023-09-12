وزيرة البيئة: مصر تنبهت إلى مشكلة تغير المناخ ووضعت رؤية للتعامل معها
كتب- محمد نصار:
افتتح الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، فعاليات النسخة الأولى من منتدى الاستثمار البيئي والمناخي بمصر.
وقالت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، إن مصر تنبهت إلى مشكلة تغير المناخ وكان الهدف وضع رؤية طويلة المدى التعامل مع آثار تغير المناخ.
وأضافت الوزيرة، خلال كلمتها في المنتدى بنسخته الأولى: جهود الدولة كانت واضحة في حماية منسوبة دلتا النيل من التأثر بارتفاع منسوب مياه البحر.
وواصلت وزيرة البيئة أن المناخ الداعم عملت من خلاله الدولة على إطلاق العديد من المبادرات وعلى رأسها مبادرة اتحضر للأخصر، وتبعها استضافة مصر لمؤتمر المناخ cop27.
سوق مصراوى
-
أحدث صيحات لأغطية السرير 2023 بأسعار تبدأ من 134 جنيهاتفاصيل
-
بخصم حتى 57% .. أفضل حفاضات للأطفال في 2023 فائقة الامتصاصتفاصيل
-
أحدث صيحات البوت النسائي لعام 2023 بأسعار تبدأ من 199 جنيهاتفاصيل
-
تبدأ من 115 جنيها.. أسعار زجاجات المياه واللانش بوكس في الأسواقتفاصيل
-
أسهل طريقة لعمل القشطوطة في المنزل سهلة وسريعةتفاصيل
-
أحدث العطور النسائية بنفحات منعشة وجذابة لصيف 2023 بخصم حتى 50%تفاصيل
فيديو قد يعجبك: