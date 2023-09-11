يوفر فرص عمل للخريجين.. "وزير العمل" يلتقي قيادات معهد السالزيان

كتب- محمد أبو بكر:

استجاب حسن شحاتة، وزير العمل، اليوم الإثنين إلى دعوة بيدرو جارسيا، مدير عام معهد السالزيان "دون بوسكو" بالقاهرة والوفد المرافق له؛ لزيارة فرع المعهد بالقاهرة الأسبوع القادم.

وأضافت وزارة العمل وفقاً لبيان الإثنين، أن ذلك للإطلاع على نشاط المعهد ودوره في تخريج دفعات من الشباب المصري، بشهادات دولية، وتأهيله لسوق العمل الداخلي والخارجي.

ووجه شحاتة، فريق العمل المُتخصص من الوزارة، بالتواصل مع قيادات المعهد لصياغة شراكة وتعاون مُكثف خلال الفترة المُقبلة.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده وزير العمل حسن شحاتة، بمقر"الوزارة"، مع وفد من قيادات المعهد وهم: (المدير بيدرو غارسيا بيريز، وتوماس جون ليو وكيل المعهد، ويوسف فايز وأمل جرجس من الشؤون القانونية، ومينا نصر المترجم).

وتابع وزير العمل قائلاً: (إن الشراكة المُرتقبة مع المعهد بفرعيه بالقاهرة والإسكندرية ، لا يُمكن حصرها في مجرد بروتوكول، بل ستمتد إلى شراكة وتعاون كامل في ملف التدريب المهني، وتنمية مهارات الشباب على المهن التي يحتاجها سوق العمل في الداخل والخارج، وتوفير دورات تدريبية "كورسات" داخل ورش المعهد ، وكذلك الاستعانة بخبراء ومدربي "المعهد" لـ تدريب مُتدربين في مراكز التدريب التابعة لوزارة العمل، ومنحهم شهادات دولية، وقيام الوزارة بدور فاعل بتوفير فرص عمل للخريجين من المعهد، أو من "مراكز تدريب الوزارة".

وأوضح الوزير، سعي الوزارة، إلى تحقيق منظومة تدريب متكاملة لتنمية مهارات الموارد البشرية، ودعم قدرات الشباب للحصول على فرص عمل مناسبة، من خلال التعاون القائم مع المعهد للارتقاء بالعملية التدريبية، وتقديم مقترحات التقنيات الحديثة لتجهيز مراكز التدريب المهني ودعمها بالخبرات التعليمية، والتدريبية للحصول على أعلى مستوى من التدريب الفني والحرفي.

ووفقاً لبيان الوزارة، بدأ التعاون بين مصر وإيطاليا في مجال التدريب الفني والصناعي، ببروتوكول تنفيذى، تطبيقًا لاتفاق التعاون الثقافي بين الحُكومتين فى 8 يناير 1959 وكذلك للبروتوكول المُوقع بين الدولتين في 28 مارس 1970.

كما تأسس معهد " السالزيان دون بوسكو"، بالقاهرة 1926، ليقوم بدوره في التدريب والتعليم، على مهن يحتاجها سوق العمل ومنها:

- الكهرباء، حيث يختبر ويعالج صيانات الخطوط واللوحات الكهربائية والمعدات الآلية الخاصة بالتحكم، والقدرة على تنفيذ وإصلاح الشبكات الكهربائية والآليات ذات النوع الرقمي PLCويتدرب الشباب على مبادئ التشغيل، واستخدام الماكينات الكهربائية، وكيفية تركيب وحدات الطاقة الشمسية.

- في مجال ميكانيكا الخراطة، للتدريب على تصميم القطع الميكانيكية باستخدام التحكم الرقمى CNCوالعمل على ماكينات مبرمجة وغير مبرمجة، وصيانة وتركيب أجهزة التشغيل، والتعرف على العناصر العامة للإلكترونيات والحاسب الآلى لاستخدامها في التحكم الألى، والقدرة على قراءة التصاميم الفنية.

- أيضا ميكانيكا السيارات، ليكون قادراً على فك وتركيب الأجزاء الميكانيكية للسيارة، و القيام بعمل عَمره للمحرك، واستخدام جهاز كشف الأعطال، و معالجة أعطال السيارة، وإتقان الرسم الفني؟

- في مجال ميكانيكا الخراطة واللحام أيضًا، إجادة جميع أنواع اللحام "أكسجين، وكهرباء، ولحام أنابيب بترول، ولحام ثانى أكسيد الكربون وارجون، وتجهيز وتركيب معدات اللحام، وإتقان الرسم الفنى، و تصنيع أثاثات معدنية"، وتركيب وصيانة وإصلاح آلات التبريد ومكيفات الهواء، وعلى مشروعات الطاقة الشمسية.

وحضر اللقاء من وزارة العمل، إيهاب عبد العاطي المستشار القانوني للوزارة، وأيمن قطامش رئيس الإدارة المركزية للتدريب المهني، ومنال عبد العزيز رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب الوزير، والدكتور رشا عبد الباسط، رئيس الإدارة المركزية للعلاقات الخارجية ومتابعة شؤون العمالة المصرية بالخارج ، وأمنية عبد الحميد، مساعد فني بمكتب الوزير .