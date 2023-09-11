"محافظ الجيزة" يلتقي سفير دولة الاكوادور لبحث سُبل التعاون

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محافظ الجيزة يُسلم 108 أجهزة كهربائية لفتيات مقبلات على الزواج



كتب- محمد أبو بكر:

التقي اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، دينيس توسكانو اموريس، سفير دولة الاكوادور في مصر.

ويأتي ذلك وفقاً لبيان المحافظة الإثنين؛ لبحث سبل تعزيز التعاون في العديد من المجالات في ضوء العلاقات المتميزة التي تجمع دولتي مصر والأكوادور.

و أهدي اللواء أحمد راشد، درع محافظة الجيزة للسيد توسكانو اموريس.

وأكد محافظ الجيزة، خلال لقائه بـ سفير دولة الإكوادور في مصر، على الترحيب الكامل بالتعاون خلال المرحلة المقبلة .