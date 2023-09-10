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BBC

الأرصاد تكشف موعد دخول العاصفة دانيال.. وتوجه نصائح للمواطنين

11:49 م الأحد 10 سبتمبر 2023
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    العاصفة دانيال
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    العاصفة دانيال تتحرك نحو ليبيا
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    العاصفة دانيال
  • عرض 4 صورة
    العاصفة دانيال
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(مصراوي):
قالت الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي لهيئة الأرصاد الجوية، إن العاصفة دانيال تسببت في سيول غير مسبوقة في ليبيا، موضحة أن مصر ستتأثر بالعاصفة، ولكن بشكل أقل من ليبيا.

وأوضحت أنه من المتوقع دخول العاصفة إلى مصر، الإثنين، وتترافق مع منخفض جوي عميق يتسبب في انخفاض درجات الحرارة وزيادة في سرعة الرياح.

ونصحت"غانم"، المواطنين القيادة بهدوء خلال سقوط الأمطار، وعدم الوقوف تحت أعمدة الإنارة وأكشاك الكهرباء والألواح المعدنية والمباني المتهالكة والأشجار.

وأكدت أن نشاط الرياح يومي الثلاثاء والأربعاء يساعد على انخفاض درجات الحرارة، حيث تقل بمعدل من 3 إلى 4 درجات.

سوق مصراوى

العاصفة دانيال الأرصاد الجوية العواصف الطقس

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