لماذا لم تبث إذاعة القرآن الكريم أذان المغرب اليوم؟.. رضا عبدالسلام يكشف التفاصيل



كتب- إسلام لطفي:

كشف الدكتور رضا عبدالسلام، رئيس إذاعة القرآن الكريم، سبب عدم بث أذان مغرب اليوم الأحد عبر الإذاعة.

وقال في تصريح لـ"مصراوي"، إن عدم بث أذان المغرب، سببه تلاوة القرآن الكريم على الهواء مباشرة، حيث إنه من الأعراف الإذاعة عدم فصل القرآن الكريم في حالة إذاعته على الهواء مباشرة وغير مسجل.

وأضاف أن ما روَّجه البعض عن أن عدم بث الأذان جاء بسبب بث كلمة وزير الأوقاف في أحد المؤتمرات الذي أقيم اليوم، عارٍ تمامًا من الصحة.

وأكد أنه لا يجوز قطع القرآن الكريم، ولكن يمكن قطع كلمة أي متحدث آخر لصالح إذاعة الأذان.

ولفت إلى أنه يجوز قطع بث القرآن الكريم في حالة وحيدة، أنه إذا كان مسجلًا فيتم إذاعة "صدق الله العظيم" بصوت القارئ ذاته، من أجل إذاعة الأذان.