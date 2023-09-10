العلاج بالمجان والكشف عن العاملين.. "العمل" تطلق حملة 100 يوم صحة

كتب- محمد أبو بكر:

كشفت وزارة العمل في بيان الأحد، تنظيم مديرية العمل بمحافظة القاهرة بالتنسيق مع مديرية الصحة والسكان مبادرة " 100 يوم صحة " تحت شعار " معاك من أول يوم "؛ للكشف على العاملين بمقر المديرية.

وأوضحت الوزارة في بيانها، أن المبادرة تأتي فى إطار مبادرة 100 مليون صحة، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية؛ بهدف تقديم الخدمات الصحية حفاظاً على الصحة العامة للعاملين.

وأشارت الوزارة إلى أن، الحملة شملت الكشف المبكر عن الاعتلال الكلوي، وقياس نسبة السكر وقياس ضغط الدم والكشف المبكر عن سرطان الثدي للسيدات .

وأشاد السيد احمد عزاز مدير مديرية العمل بالقاهرة، بكل المبادرات الرئاسية التى تستهدف في المقام الأول بناء الإنسان والنهوض بكافة الخدمات المقدمة له كونه أحد المحاور الرئيسية للجمهورية الجديدة.

وأكد عزاز، دعمه الكامل وتسخير كل الإمكانيات وتقديم التسهيلات؛ لإنجاح تلك المبادرة وتحقيق المستهدف منها.

وتستهدف المبادرة وفقاً لبيان الوزارة، التوسع فى تقديم كل خدمات مبادرات الصحة العامة، وتكثيف العمل خلال فترة زمنية مدتها "100 يوم"، مع ضمان إتاحة الخدمات بالجودة المطلوبة لجميع الفئات المستهدفة، والتأكيد على استمرارية الإحالة والتشخيص والعلاج بالمجان للجميع .​