برلماني: تقرير القومي لحقوق الإنسان لم يصل النواب

كتب- سامح سيد :

قال النائب طارق رضوان رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب: إن اللجنة بالمجلس لم تتلق أي تقرير رسمي من المجلس القومي لحقوق الإنسان بخصوص تقريرها عن الحالة في مصر.

وأضاف لمصراوي، أن التقرير تأخر ما يزيد عن 8 أشهر منذ إعادة تشكيل المجلس وإعلانه في يناير ٢٠٢٢.

واوضح أنه لم يتم منافشة المجلس القومي لحقوق الإنسان، في تقريرها حيث أن لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب هي اللجنة المنوط بها مراجعة تقارير المجلس القومي لحقوق الإنسان، مشيرًا إلى أن النواب ليس في حالة انعقاد حتى يتم مناقشة تقرير المجلس القومي لحقوق الإنسان.