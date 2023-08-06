رغم تطبيقه.. هذه الفئات محرومة من العمل من المنزل يوم الأحد
كتب- محمد نصار:
بدأ اليوم الأحد 6 أغسطس الجاري تطبيق قرار عمل الموظفين من المنزل كل يوم أحد أسبوعيا طوال الشهر الجاري تطبيقا لقرار رئيس الوزراء بشأن خفض استهلاك الكهرباء.
ويطبق قرار العمل من المنزل على العاملين في المحليات بمختلف المحافظات وخاصة دواوين عموم المحافظات والأحياء والمراكز والمدن.
ويطبق قرار العمل من المنزل يوم الأحد من كل أسبوع خلال أغسطس على العاملين بدواوين عموم المحافظات والأحياء والمديريات والهيئات والشركات.
ويستثنى من تطبيق قرار العمل من المنزل يوم الأحد من كل أسبوع الفئات التالية:
- مديريات الصحة والتربية والتعليم ويكون لمديريها سلطة تقدير ما يرونه مناسبا بشأن السماح لبعض فئات العاملين بالعمل من المنزل حسب مقتضيات المصلحة العامة.
- العاملون في الوظائف القيادية بالديوان العام والأحياء والمديريات والهيئات والشركات.
- العاملون في غرف العمليات وإدارة الأزمات بدواوين عموم المحافظات والأحياء والمديريات والهيئات والشركات.
- الموظفون المختصون برصد مخالفات البناء والتعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية بالأحياء.
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