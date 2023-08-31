يوفر ملايين الدولارات.. نقيب الفلاحين: يمكننا الاكتفاء الذاتي من القهوة والشاي خلال هذه المدة



كتب- أحمد مسعد:

قال حسين عبدالرحمن أبوصدام، نقيب عام الفلاحين، إن المصريين يستهلكون سنويًّا ما يزيد عن 70 ألف طن من القهوة وما يزيد عن 90 ألف طن سنويًّا من الشاي بما يستنزف الملايين من العملة الصعبة، مضيفًا: بإمكاننا الاكتفاء الذاتي من الشاي والقهوة في غضون 5 سنوات.

وأضاف: يمكننا زراعة الشاي في مصر في الأراضي الرملية بمحافظات الشرقية والإسماعيلية والمنيا وبني سويف والجيزة وبعض المناطق الأخرى بعد تعديل حموضة التربة باستخدام بعض الأحماض العضوية، لأن معظم الأراضي المصرية قلوية وزراعة الشاي تحتاج لتربة حامضية.

وتابع: شجيرات الشاي تعطي إنتاجا عاليا بعد ثلاث سنوات من زراعتها وينتج الفدان نحو 2 طن تقريبا من الأوراق الجافة، بما يعني أننا نحتاج لزراعة 40 ألف فدان فقط من الشاي للاكتفاء الذاتي وقد تظل شجيرات الشاي في الإنتاج لمدة 50 عاما.

وأشار إلى أن شجيرة البن تزهر بعد ثلاث أو أربع سنوات وتعطي محصولا جيدا بعد 5 سنوات من الزراعة في الأرض المستديمة إذا توافرت لها الظروف المناخية الملائمة، مضيفا: يمكننا استغلال حدائق المانجو لزراعة البن داخلها على طريقة الزراعة المزدوجة دون الحاجة لتعديل المناخ أو توفير أراض جديدة لزراعتها وخاصة بمحافظتي الإسماعيلية والشرقيه، لأنهما من أنسب المحافظات لزراعة البن، حيث يمكن زراعة شجيرات البن من حيث المناخ المناسب.

وأكد أنه مع التطور الزراعي الحديث لم يعد ثمة شيء مستحيل حيث يمكن خلق مناخ مناسب داخل الصوب الزراعية وتحويل الأراضي الزراعية من قلوية إلى حمضية بالإضافة الأحماض اللازمة، كما يمكن الزراعة دون تربة بما يعرف بالزراعة المائية.

ولفت إلى أن شجرة البن تنتج في العام الأول نحو 5 كيلو من الحبوب وتعطي ذروة إنتاجها بعد 5 سنوات ويستوعب الفدان الواحد نحو 170 شجيرة بن.