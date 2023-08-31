"نقل الكهرباء" توقع عقد إحلال جزء من الخط الهوائي "طناش - إمبابة"

كتب- محمد صلاح"

وقعت الشركة المصرية لنقل الكهرباء، اليوم الخميس، عقدا مع الائتلاف المكون من شركة إنرجيا للطاقة والتليكوم سليوشنز، وشركة "إنرجيا لكابلات الطاقة" لتنفيذ مشروع إحلال جزء من الخط الهوائي "طناش - إمبابة" جهد 66 ك.ف بطول 2,6 كم.

ويتضمن العقد توريد وتركيب كابلات قطاع 1×800 مم2 وكابلات الألياف الضوئية بملحقاتها وتوريد وتركيب برج طراز E90SS

ويهدف المشروع إلى إزالة تعارض جزء من الخط الهوائي مزدوج الدائرة "طناش - إمبابة" مع إنشاء مونوريل 6 أكتوبر.

وتبلغ تكلفة المشروع حوالي 130 مليون جنيه مصري ويتم التمويل من المشروعات الاستراتيجية ضمن خطة وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة بمدة تنفيذ تصل إلى حوالي 10 أشهر.​