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حدث ليلا| ظهور القمر الأزرق في سماء مصر والعالم.. وكوريا الشمالية تجري تدريبا نوويا

08:50 ص الخميس 31 أغسطس 2023

القمر الأزرق العملاق

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شهدت ليلة أمس، وحتى الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس، العديد من الأحداث المهمة على الصعيدين المحلي والدولي، وكان أبرزها ما يأتي:

- القمر الأزرق العملاق يظهر في سماء مصر والعالم

-كوريا الشمالية تجري تدريبا نوويا على "محو" مواقع رئيسية في كوريا الجنوبية

- فرص عمل وتدريبات مهنية على 3 وظائف بالإسماعيلية - الأوراق المطلوبة والتقديم

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