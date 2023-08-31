حدث ليلا| ظهور القمر الأزرق في سماء مصر والعالم.. وكوريا الشمالية تجري تدريبا نوويا

شهدت ليلة أمس، وحتى الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس، العديد من الأحداث المهمة على الصعيدين المحلي والدولي، وكان أبرزها ما يأتي:

- القمر الأزرق العملاق يظهر في سماء مصر والعالم

-كوريا الشمالية تجري تدريبا نوويا على "محو" مواقع رئيسية في كوريا الجنوبية

- فرص عمل وتدريبات مهنية على 3 وظائف بالإسماعيلية - الأوراق المطلوبة والتقديم

"ننتظر تحقيق النيابة".. وكيل أجاي يوضح تطورات أزمته مع سموحة

فرص عمل.. وظائف بمحافظة الإسكندرية في تخصصات مختلفة - المميزات وكيفية التقدم

الإضراب الثالث.. صحفيو BBC: مستمرون في تحركاتنا لإيقاف حالة التمييز ضدنا - صور