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مصنع لإنتاج التليفون.. منح شركة "سامسونج إلكترونيكس مصر" الرخصة الذهبية

02:44 م الأربعاء 30 أغسطس 2023

شركة سامسونج

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كتب- محمد غايات:

وافق مجلس الوزراء على منح شركة "سامسونج إلكترونيكس مصر- ش.م.م" الموافقة الواحدة "الرخصة الذهبية" عن مشروع إقامة وتشغيل مصنع لتصنيع هواتف التليفون المحمول على مساحة 6000 م2، بالمنطقة الصناعية بكوم أبو راضي، مدينة الواسطي، محافظة بني سويف، بحيث تلتزم بالانتهاء من المرحلة الأولى وبدء الإنتاج في النصف الثاني من عام 2024، على أن يتم الانتهاء من تنفيذ المشروع قبل تاريخ 31/12/2025، ومن المتوقع أن يوفر هذا المشروع 768 فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة بنهاية عام 2025. ​

سوق مصراوى

شركة سامسونج الرخصة الذهبية مصنع لإنتاج التليفون

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