انطلاق البرنامج التدريبي لجمعية القلب الأمريكية لفرق هيئة الإسعاف



كتب- أحمد جمعة:

احتضن مركز التدريب الدولي المعتمد بهيئة الإسعاف المصرية، أولى الفعاليات التدريبية المتقدمة لجميعة القلب الأمريكية لـ ٢٠٠ متدرب من أفراد الفرق الإسعافية والطبية بهيئة الإسعاف المصرية.

ووفق بيان اليوم، يأتي التدريب ضمن حزمة من البرامج الدراسية والتدريبية ذات الاعتماد الدولي، والتي تم إطلاقها مؤخراً بهيئة الإسعاف المصرية والتي تستهدف الارتقاء بالمستوى العلمي والفني للفرق الإسعافية، في إطار سعي الهيئة الحثيث لمواكبة متطلبات رؤية مصر ٢٠٣٠ والتي تستند ركيزتها الرئيسية على صون صحة وسلامة المواطن بصفته المحرك الرئيسي للتنمية.

وأوضح الدكتور عمرو رشيد رئيس مجلس إدارة هيئة الإسعاف المصرية، أن التدريب يمثل خطوة في نهج الهيئة الرامي إلى تطوير المهارات الفنية للفرق الإسعافية بما يتواكب مع أحدث البرامج التدريبية والدوريات العلمية المعتمدة دولياً في برامج دعم وإنقاذ الحياة، والتي انعكست نتائجها بشكل كبير على الخدمات التي تقدمها فرق الهيئة الإسعافية للمواطنين، من حيث تحسن معدلات الاستجابة للاستغاثات الإسعافية الطارئة، كما زادت معدلات التدخلات الناجحة لاطقمنا الإسعافية في بعض الحالات الطبية شديدة الخطورة والتي تمثل تهديد شديد الخطورة لحياة المواطنين.

وأشار "رشيد" إلى أن الفترة المقبلة ستشهد التوسع في البرامج التدريبية والدراسية التي تتيحها الهيئة لفرقها الإسعافية، مؤكدا أن ذلك التدريب والذي جاء بالتعاون مع منظمة الهجرة الدولية هو إنعكاس وبرهان على ثقة منظمات المجتمع الدولي برسالة ورؤية هيئة الإسعاف المصرية كمؤسسة حكومية تتيح خدماتها لكافة المواطنين وكذلك الوافدين على أرض مصر ضمن توجيهات القيادة السياسية باحتواء ومساعدة أبناء الدول الشقيقة التي انهكتها الصراعات والخلافات وتلمسوا في أرض مصر الأمن والسلام.

وأنهى أكثر من 70 متدربًا يمثلون المرحلة الأولى البرنامج التدريبي لجمعية القلب الأمريكية، وفق برنامج تدريبي حديث قائم على جانب عملي يتضمن محاكاة لحالات حرجة طبياً لكبار السن والأطفال، باستخدام نماذج محاكاة ذكية (مانيكان) بها مجسات لقياس وتقييم أداء المتدرب، كما يتضمن التدريب اختبار عملي لعملية إنقاذ وإسعاف مصاب، بالاضافة إلى اختبار تحريري في المقرر التعليمي لجمعية القلب الأمريكية، وقد تحصل كافة المتدربين على شهادة موثقة ومعتمدة دوليا من جمعية القلب الأمريكية.

وروعي نيل كافة أفرع الهيئة بالمحافظات فرص متساوية ومتكافئة في التدريب، وذلك على يد ٤ أطباء من أبناء هيئة الإسعاف المصرية معتمدين من جمعية القلب الأمريكية كمدربين مؤهلين ومعتمدين لإجازة نيل المتدرب للشهادة.