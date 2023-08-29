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وزير الأوقاف يزور مفتي الجمهورية ويهنئه بالتجديد له في منصبه

01:54 م الثلاثاء 29 أغسطس 2023

وزير الأوقاف يزور مفتي الجمهورية

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كتب - محمود مصطفى أبوطالب:

هنأ الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، الدكتور شوقي علام مفتي الديار المصرية بثقة الرئيس عبد الفتاح السيسي، بالمد له لمدة عام.

وتمنى وزير الأوقاف للمفتي ولدار الإفتاء المصرية كل التوفيق، معربا عن سعادته بالتعاون المثمر والمستمر بين وزارة الأوقاف المصرية ودار الإفتاء المصرية في خدمة قضايا الدين والوطن، مشيرًا إلى ما يتم تنفيذه من البرامج التدريبية المشتركة.

وناقش وزير الأوقاف ومفتي الجمهورية تسيير القوافل العلمية الدعوية المشتركة بين الأزهر الشريف والأوقاف ودار الإفتاء المصرية لمحافظة شمال سيناء، بواقع قافلة كل أسبوع لشمال سيناء تضم 12 عالمًا خمسة من الأزهر الشريف، وخمسة من وزارة الأوقاف، واثنين من دار الإفتاء المصرية.

جاء ذلك خلال استقبال الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية، الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف اليوم الثلاثاء ٢٩ أغسطس ٢٠٢٣م بدار الإفتاء المصرية.

سوق مصراوى

وزير الأوقاف مفتي الجمهورية محمد مختار جمعة شوقي علام

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