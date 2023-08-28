شبورة وارتفاع نسبة الرطوبة.. الأرصاد تعلن الظواهر الجوية المتوقعة غدًا

كتب- محمد عبدالناصر:

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية تفاصيل طقس يوم غدٍ الثلاثاء، حيث يسوده طقس حار نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، وشديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد، معتدل الحرارة رطب ليلا على شمال الصعيد.

وأوضحت الهيئة أنه يوجد ارتفاع في نسب الرطوبة، مما يزيد من الإحساس بحرارة الطقس على مدار اليوم.

وذكرت الهيئة: يوجد شبورة مائية في الصباح الباكر على القاهرة الكبرى وشمال الوجه البحر والسواحل الشمالية، من الساعة الرابعة حتى 7 صباحا.

وجاءت درجات الحرارة على النحو التالي: