يخدم 4 محافظات.. وزير التموين: استثمارات المخزن الاستراتيجي بالأقصر وصلت لـ1.5 مليار جنيه

كتب- محمد سامي:

قال الدكتورعلي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، إنَّ المخزن الاستراتيجي للمواد الغذائية، المقرر إنشاؤه بمحافظة الأقصر على مساحة 10 أفدنة وبحجم استثمارات تقرب من 1.5 مليار جنيه، يخدم محافظة الأقصر وأكثر من 4 محافظات مجاورة.

وأضاف: المستودعات الاستراتيجية هي أحد دعائم منظومة التجارة الداخلية والأمن الغذائي والتي تهدف إلى تأمين احتياجات المواطنين من السلع تامة الصنع والجاهزة للاستخدام لفترات طويلة.

وتابع: وتتميَّز تلك المستودعات بأن إنشاءها وتشغيلها يحدث وفق مواصفات فنية عالمية وتتوافق مع أحدث النظم التكنولوجية عالية المستوى وذلك لضمان تحقيق أهداف التنمية المستدامة ومبادئ الحوكمة من خلال الاستغلال الأمثل للمخزون ولضمان توفير بيئة مناسبة للحفاظ على تلك السلع من التلف أو الفقد أو الهدر، وفقًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وأشار إلى أن إنشاء مثل هذه المستودعات الاستراتيجية، يُعزِّز من زيادة المخزون السلعي للمنتجات على مدار العام وستحدث نقلة نوعية في منظومة التجارة الداخلية.

جاء ذلك خلال تدشين وزير التموين والمستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر والدكتور إبراهيم عشماوي مساعد أول وزير التموين ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية اليوم الأحد مرحلة جديدة من أكبر مشروع قومي لإنشاء مخازن استراتيجية للمنتجات الغذائية.

ووضع حجر أساس لإنشاء ثاني مخزن استراتيجي بمحافظة الأقصر ضمن المرحلة الأولى بعد وضع حجر أساس أول مخزن في السويس منذ أكثر من شهرين في إطار توجيهات رئيس الجمهورية بتأمين مخزون استراتيجي من السلع الأساسية والمنتجات الغذائية على مدار العام.