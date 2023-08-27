لأول مرة في مصر.. وزير التموين يدشن مخزنا للمنتجات الغذائية بأحدث النظم العالمية

كتب- محمد سامي:

دشَّن الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، والمستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، اليوم الأحد، مرحلة جديدة من أكبر مشروع قومي لإنشاء مخازن استراتيجية للمنتجات الغذائية.

وذكرت وزارة التموين في بيان لها، أنَّه تم وضِع حجر أساس لإنشاء ثاني مخزن استراتيجي بمحافظة الأقصر ضمن المرحلة الأولى، بعد وضع حجر أساس أول مخزن في السويس منذ أكثر من شهرين في إطار توجيهات رئيس الجمهورية بتأمين مخزون استراتيجي من السلع الأساسية والمنتجات الغذائية على مدار العام.

وأضافت أن ذلك لأول مرة في مصر وفق أحدث النظم العالمية والتكنولوجية، تنفيذًا لتوجيهات رئيس الجمهورية.

وحضر التدشين: الدكتور أحمد محمد صلاح أبو العزم، رئيس مكتب الاستشارات الهندسية بالكلية الفنية العسكرية واستشاري عام مشروع إنشاء المخازن الاستراتيجية للسلع التموينية والدكتور إبراهيم عشماوي مساعد أول وزير التموين ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية.