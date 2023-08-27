بـ75 مركز تدريب ثابت ومتنقل.. "العمل" تبدأ تنفيذ خطة التدريب المهني للعام الجديد 2023-2024

كتب- محمد أبو بكر:

اصطحب وفد من وزارة العمل، مدير مكتب منظمة العمل الدولية، بالقاهرة إيريك أوشلان، اليوم الأحد، لزيارة وحدة التدريب المتنقلة المتواجدة في مدينة سانت كاترين بمحافظة جنوب سيناء، وبصحبتهم عدد من محرري العمل في وسائل الإعلام، وذلك بتوجيهات من وزير العمل حسن شحاتة.

ووفق بيان، استمع الوفد إلى المتدربات، وكيفية استفادتهم من هذه الوحدة في تدريب أكثر من 800 سيدة بدوية على المهن التراثية، ومساعدتهم في إقامة مشروعات صغيرة ومتوسطة ومتناهية الصغر.

والتقى الوفد بـ سليمة الجبلي، التي أشادت بالإستجابة السريعة من وزير العمل حسن شحاتة لسيدات البدو خلال زيارته إلي مدينة سانت كاترين في ديسمبر الماضي، وإرسال هذه الوحدة التدريبية المجهزة إلي سانت كاترين، والتي نجحت خلال الشهور الماضية في تخريج دفعات من المتدربات، بعد تأهيلهم لسوق العمل وبالمجان .

وبدأت وزارة العمل وفق بيانها، في تنفيذ خطة التدريب المهني للعام الجديد 2023-2024 بكل المحافظات، من خلال 75 مركز تدريب ثابت ومتنقل، تعمل جميعها في نطاق المبادرة الرئاسية حياة كريمة، ومبادرة مهنتك مستقبلك، لتدريب الشباب من الجنسين بالمجان على مهن يحتاجها سوق العمل.

وكان وزير العمل حسن شحاتة قد دعا الشباب إلى الاستفادة من هذه، الدورات والتقديم فيها لتأهيل نفسه على المهن المستقبلية .