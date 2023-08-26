الدستاوى وشمعه يفتتحان 3 مراكز خدمة عملاء بقطاع كهرباء بني سويف

كتب- محمد صلاح:

افتتح اليوم المهندس رأفت شمعة رئيس شركة مصر الوسطى لتوزيع الكهرباء والدكتور خالد الدستاوي العضو المتفرغ لشئون شركات التوزيع

مركز خدمة هندسة مدينة بني سويف ومركز خدمة هندسة مركز بني سويف ومركز خدمة هندسة المجتمعات المعرفية شرق النيل.

وأعقب ذلك توزيع شهادات حضور وتميز للعاملين بمراكز الخدمة الثلاثة حيث قامت شركه فيكسد بعقد دورة تدريبة للعاملين بهذه المراكز.

كما اجتمع الدستاوى وشمعه بقيادات القطاع وتم مناقشه جميع المؤشرات الفنية وخاصة نسبة الفقد ونسب تنفيذ الخطه الاستثماريه والمشروعات وتحصيل الظبطية القضائية وتركيب العدادات الكودية على المنصة الإلكترونية واثني الدستاوي على هذه المؤشرات.