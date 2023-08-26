الخطة التدريبية للمحليات.. 5 دورات تدريبية بسقارة يستفيد منها 157 متدربًا بعد غدٍ​

كتب- محمد نصار:

وينفذ المركز الأسبوع الجاري بداية من يوم الإثنين ٢٨ أغسطس ٢٠٢٣ دورتَين جديدتَين تنفذان لأول مرة؛ وهي دورة المراكز التكنولوجية في تعظيم الموارد المحلية، ويتم تنفيذها بالتعاون مع برنامج التنمية المحلية في صعيد مصر ويستفيد منها 45 متدربًا من العاملين بالمراكز التكنولوجية، ودورة تنمية مهارات القيادات في مجال أساسيات التحول الرقمي ويتم تنفيذها بالتعاون مع وزارة الاتصالات ويستفيد منها 28 متدربًا من رؤساء المراكز والمدن والأحياء ونوابهم.

يأتي ذلك في ضوء توجيهات اللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، بالتوسع في برامج التدريب وبناء القدرات لكوادر الإدارة المحلية بالمحافظات، تنفيذًا لتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي، وتوجيهات رئيس مجلس الوزراء في ما يخص تطوير آليات تقديم الخدمات للمواطنين وتحديثها، والاستفادة من أحدث البرامج الإدارية والتدريبية والتكنولوجية لدعم الخدمات الحكومية بالمحافظات لإحداث تغيير نوعي وملموس في مستوى جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، وتوطين أهداف التنمية المستدامة.

وأكد وزير التنمية المحلية أن الوزارة تمضي قدماً في توجهها الاستراتيجي نحو بناء إدارة محلية رقمية، مستخدمةً ذراعها التدريبية بسقارة لتعزيز خطتها بالارتقاء بمستوى العاملين؛ خصوصًا بالمراكز التكنولوجية في المحافظات وتدريبهم نحو التحول الرقمي، وكيفية التعامل مع إتاحة خدمات إلكترونية متعددة، فضلاً عن تطوير التكنولوجيا في إيجاد حلول للقضايا والتحديات التي تواجه المجتمع، إيماناً منها باعتبار التقنيات الحديثة بوابة للازدهار الاقتصادي.

وقال آمنة إن دورة المراكز التكنولوجية في تعظيم الموارد المحلية جاءت تماشيًا مع توجهات الدولة نحو تشجيع الاستثمار والاتجاه نحو التحول الرقمي، مشيراً إلى أن برنامج التنمية المحلية ركز على تطوير الخدمات الإجرائية المحلية الموجهة للمستثمرين والمواطنين من خلال تبسيط وتوحيد الإجراءات وتطوير المراكز التكنولوجية بكل مراكز وأحياء المحافظة وربطها معًا وتدريب الكوادر البشرية المسؤولة عن المراكز التكنولوجية وتشكيل لجان دائمة لتحسين الخدمات الإجرائية.

ولفت وزير التنمية المحلية إلى أهمية المراكز التكنولوجية في تغيير النظرة السلبية عن المحليات من خلال نظام موحد ومركزي ومميكن مرتبط بالإدارات المختلفة، ويتيح الإدارة اللا مركزية لجميع مراكز الوحدات المحلية، عبر نظام "الشباك الواحد".

ولفت آمنة إلى أن الوزارة تعمل بشكل جاد نحو التحول الرقمي في عمل الإدارة المحلية لتصبح أكثر مواكبة وملاءمة ومستجيبة لخطط وبرامج التنمية للدولة المصرية، فضلاً على تحسين الخدمات الأساسية التي تقدمها المحليات؛ لتضمن حياة كريمة للمواطن، مشيرًا إلى دورة تنمية مهارات القيادات في مجال أساسيات التحول الرقمي؛ جاءت نتيجة ثمار التعاون مع وزارة الاتصالات لتحقيق أهدافنا نحو تدريب وبناء قدرات العاملين على المهارات الرقمية المطلوبة وستركز الدورة على كيفية إتاحة كل الخدمات الحكومية للمواطنين بصورة رقمية، وكيفية إقامة بنية تحتية معلوماتية قوية، ورقمنة كل الوثائق الحكومية، إضافة إلى التعريف بأهمية التحول الرقمي؛ والتي تتمثل في تقديم خدمة ذات جودة عالية، وفي وقت قياسي للمواطن، وتوفير النفقات من خلال تحسين كفاءة وفاعلية الأداء الحكومي، وتحقيق مبدأ الشفافية ومكافحة الفساد من خلال تقليل الاعتماد على العنصر البشري.

وأشار وزير التنمية المحلية إلى أن الأسبوع التدريبي الثالث لمركز التنمية المحلية بسقارة سيتضمن أيضاً تنفيذ 3 دورات تدريبية أخرى؛ وهي دورة المراكز التكنولوجية وكيفية التعامل والتواصل مع المواطنين والإدارات الخلفية، وهي نتيجة لتعاون سابق مع الوكالة الألمانية GIZ مع الوزارة، ودورة تطوير الإدارات الهندسية، ودورة الشؤون القانونية، ويستفيد منها 84 متدربًا، موضحًا أن الوزارة أولت اهتمامًا كبيرًا لمنظومة التدريب خلال خطة 2023/2024، خصوصاً بما يتعلق ببناء قدرات قيادات الإدارة المحلية الحالية والصف الثاني، بما يساعد في رفع كفاءة العاملين وتطوير مهاراتهم وتنمية قدراتهم الوظيفية والشخصية وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين تحقيقًا لتوجيهات الدولة والقيادة السياسية وتنفيذًا لاستراتيجية مصر 2030.

وأوضح وزير التنمية المحلية أن دورة المراكز التكنولوجية وكيفية التعامل والتواصل مع المواطنين والإدارات الخلفية والتي يشهدها الأسبوع التدريبي الثالث لسقارة، ستتناول قواعد العمل والتوقعات والتخطيط ومكونات وعناصر الخطط وكيفية وضعها ومتابعة التنفيذ، وطريقة تحديد الأهداف الصحيحة حسب معاييرSMART ، والتحليل الرباعيSWOT ، وإدارة الأداء ومؤشرات تقييم الأداء في خدمة المواطنين، وآلية الرقابة والمتابعة، ومفهوم العميل وخدم العملاء وتقديم خدمة مميزة واحتياجات وأنواع العملاء، وأبرز التحديات في التعامل معهم، وستتضمن الدورة العديد من ورش العمل التطبيقية لتنفيذ العملي لما اكتسبه المتدربون منها .

وأشار آمنة إلى أن الدولة تسعى للوصول إلى أفضل السبل لضبط منظومة العمران وحوكمة منظومة التراخيص للقضاء على البناء العشوائي ووقف فوضى التراخيص؛ بما يحقق مصلحة الوطن والمواطنين وإيجاد حياة بها متنفس للمواطنين وتنظيم الشكل العام، ومن هنا تأتي أهمية دورة تطوير الإدارات الهندسية التي ينفذها مركز تدريب سقارة والتي ستركز على رفع وعي العاملين بالمحليات بملامح القانون رقم 119، وباب تنظيم أعمال البناء والإجراءات القانونية لإصدار تراخيص البناء والتعامل مع مخالفاتها، والتخطيط العمراني بالقانون، والمتغيرات المكانية وعلاقتها برصد مخالفات البناء، ومنظومة الاشتراطات البنائية الجديدة، وقوانين المحلات العامة، والإشغالات والإعلانات .

وأضاف وزير التنمية المحلية أن دورة الشؤون القانونية والتي ستنطلق الإثنين المقبل؛ تتضمن الارتقاء بقدرات العاملين بإدارات الشؤون القانونية في المحافظات لتطبيق قانون 81 بالإدارات القانونية ورفع مهاراتهم في التحقيق الإداري من مخالفات إدارية، وما سلطة المحقق، وقواعد وأنواع وقف الموظف من العمل، وكيفية التحقيق مع شاغلي الوظائف القيادية، وإجراءات التقاضي، وأهم ملامح قانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العاملة بالدولة بالقانون رقم 182 لسنة 2018.