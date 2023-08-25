اضطراب الملاحة وأمطار رعدية.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس السبت



كتب- محمد شاكر:

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، حالة الطقس غدا السبت، على كافة أنحاء البلاد.

وتوقعت الهيئة أن يشهد غدا السبت، طقس حار رطب نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، معتدل الحرارة رطب ليلا على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، مائل للحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

كما توقعت الهيئة، أن يشهد غدا ارتفاع فى نسب الرطوبة على مدار اليوم يزيد من الإحساس بحرارة الطقس، ونشاط رياح ببعض المناطق مما يساعد على تلطيف الأجواء قد تكون مثير للرمال والأتربة على مناطق من الوادى الجديد، وفرص أمطار خفيفة قد تكون رعدية أحيانا على مناطق من جنوب سيناء ومناطق من جنوب سلاسل جبال البحر الأحمر وحلايب وشلاتين، كما تظهر السحب المنخفضة صباحا على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية مما يساعد على تلطيف الأجواء.

كما توقع الهيئة أن يشهد غدا اضطراب فى الملاحة البحرية على البحر الأحمر وارتفاع الأمواج من 2.5: 5 متر، واضطراب الملاحة أيضا على خليج السويس وسرعة الرياح من 50: 70 كم فى الساعة وارتفاع الموج من 2.5: 3.5 متر.

درجات الحرارة غدا السبت:

القاهرة: العظمى 33 درجة والصغرى 25 درجة.

الإسكندرية: العظمى 31 والصغرى 23 درجة.

مطروح: العظمى 32 درجة والصغرى 22 درجة.

سوهاج: العظمى 40 درجة والصغرى 25 درجة.

قنا: العظمى 43 درجة والصغرى 27 درجة.

أسوان: العظمى 44 درجة والصغرى 29 درجة.