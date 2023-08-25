حدث في 8 ساعات| أسعار عمرة المولد النبوي الشريف.. ووظائف شاغرة في الجيزة

كتب- محمد شاكر:

شهدت مصر، اليوم الجمعة، أحداثًا سياسية واجتماعية واقتصادية، أبرزها أسعار عمرة المولد النبوي الشريف، كما أعلنت محافظة الجيزة، عن حاجتها لتشغيل ٥٠ مهندس بتخصصات مختلفة.

ويرصد "مصراوي"، أبرز الأحداث التي شهدتها مختلف أنحاء الجمهورية خلال الـ 8 ساعات الماضية على النحو التالي:

الجيزة تعلن عن حاجتها لتشغيل ٥٠ مهندس بتخصصات متنوعة.. تعرف عليها

أعلنت محافظة الجيزة، عن حاجتها لتشغيل ٥٠ مهندس بتخصصات مختلفة لشغل عددًا من الوظائف الهندسية.

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تبدأ من 18 ألف جنيه.. أسعار عمرة المولد النبوي الشريف 2023

قال مجدي صادق، عضو غرفة السياحة، إن الشركات السياحية بدأت توثيق أوراقها رسمياً منذ إصدار الجريدة الرسمية ضوابط العمرة لموسم 1445 هـ هذا العام في عددها.

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"100 يوم صحة": تقديم أكثر من 23.4 مليون خدمة مجانية للمواطنين خلال 61 يومًا

أعلن الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، تقديم 23 مليون و426 ألفا و946 خدمة طبية من خلال حملة «100 يوم صحة» منذ انطلاقها يوم 25 يونيو الماضي، وحتى مساء أمس الخميس 24 أغسطس، في جميع محافظات الجمهورية.

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بالفيديو.. إعلامي يكشف حقيقة اعتزال عادل إمام ومنعه من الخروج

علق الإعلامي محمود سعد، على تصريحات الفنانة مادلين طبر عن الفنان إمام بقولها "متحبسوش عادل وسيبوه يخرج للناس"، قائلًا: "معندهاش سوء نية إطلاقًا لكن هي مينفعش تقول معنى يظهر للناس أن أهل عادل إمام حبسينه، لأنها فنانة وكلامها يُؤخذ به ويُنصت إليه وقد تكون سمعته من فنانة أخرى وممثلة معروفة ونجمة".

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القباج تبحث مع "القابضة لمطوفي الحجاج" الاستعدادات لموسم الحج القادم

بحثت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، اليوم، مع محمد بن حسن معاجيني، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمطوفي حجاج الدول العربية بالمملكة العربية السعودية والوفد المرافق له، وبحضور أيمن عبدالموجود مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي لشئون مؤسسات المجتمع الأهلي؛ وذلك لبحث الاستعدادات لموسم الحج القادم 1445هـ - 2024م.

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الإسكان تكشف موعد تسليم وحدات سكنية بمشروعي الإسكان المتميز ودار مصر بدمياط الجديدة

صرح الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بأن جهاز تنمية مدينة دمياط الجديدة، سيبدأ يوم الأحد الموافق 3/9/2023، وحتى يوم الثلاثاء الموافق 3/10/2023، في تسليم 494 وحدة سكنية بمشروع الإسكان المتميز غرب الحي الخامس، ووحدات سكنية بمشروع دار مصر، المرحلة الرابعة، فى المجاورتين (31 - 34)، بالحي السادس بمدينة دمياط الجديدة، والسابق طرحها خلال الفترة من 15/1/2023 : 16/2/2023.

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وصلت لـ 42 درجة.. الأرصاد تكشف أكثر المحافظات ارتفاعاً في درجات الحرارة اليوم

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية ، عن أكثر المحافظات ارتفاعاً للحرارة اليوم وفقاً لمحطات الرصد التابعة للهيئة العامة للأرصاد الجوية.

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