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وصلت لـ 42 درجة.. الأرصاد تكشف أكثر المحافظات ارتفاعاً في درجات الحرارة اليوم

07:16 م الجمعة 25 أغسطس 2023
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كتب- محمد أبو بكر:
كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية ، عن أكثر المحافظات ارتفاعاً للحرارة اليوم وفقاً لمحطات الرصد التابعة للهيئة العامة للأرصاد الجوية.
وأضافت الأرصاد في بيانها، أن محافظة أسوان تسجل أعلى درجة حرارة اليوم بـ 42 درجة مئوية، يليها الأقصر بـ40 درجة مئوية، يليها شرم الشيخ بـ 39 درجة مئوية، يليها الغردقة بـ 37 درجة مئوية، يليها بورسعيد بـ 28 درجة مئوية، يليها مطروح بـ 29 درجة مئوية، يليها الإسكندرية بـ27 درجة مئوية، فيما تكون درجات الحرارة بالقاهرة 31 درجة مئوية.
وأوضحت الأرصاد، أن طقس اليوم ودرجات الحرارة تشهد نشاط رياح على السواحل الشمالية وجنوب سيناء وشمال الصعيد وتكون مثيرة للرمال والأتربة على جنوب الصعيد ومنطقة الوادي الجديد، فيما يستمر نشاط الرياح لمدة 48 ساعة مع تحسن الأحوال الجوية حتى نهاية الأسبوع.

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وصلت لـ 42 درجة.. الأرصاد تكشف أكثر المحافظات ارتفاعاً في درجات الحرارة