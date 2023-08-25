الجيزة تعلن عن حاجتها لتشغيل ٥٠ مهندس بتخصصات متنوعة.. تعرف عليها



كتب- محمد أبو بكر:

أعلنت محافظة الجيزة، عن حاجتها لتشغيل ٥٠ مهندس بتخصصات مختلفة لشغل عددًا من الوظائف الهندسية، حيث أعلنت عن حاجتها إلى 25 مهندس مدني (قسم إنشاءات)، لإعداد الرسومات الإنشائية، وتنفيذ المشروعات البنائية بطريقة آمنة، وإعداد الدراسات الفنية ودراسات الجدوى للمشروعات، ووضع مخططات تلبي حاجة العـمل، وإعداد التقارير بشكل دوري للمشروعات الجاري تنفيذها، وتنفيذ المشروعات بما يتناسب مع التكلفة والوقت المتاح، والقدرة على التعامل مع الحاسب الآلي والبرامج الهندسية وفقا للتخصص وما يسند إليه من أعمال تتوافق مع طبيعة عمله.

بالإضافة إلى عدد ٣ مهندس عمارة، وعدد ٢ مهندس تخطيط عمراني بمؤهل عالي هندسي (تخطيط عمراني)، بالإضافة إلى عدد ٥ مهندس كهرباء بمؤهل عالي هندسي (تخصص كهرباء)، و4 مهندس ميكانيكا سيارات، و3 مهندس ميكانيكا معدات ثقيلة، إلى جانب عدد ٦ محلل نظم معلومات جغرافية gls بمؤهل عالي بكالوريوس نظم معلومات (كلية آداب قسم جغرافيا)، وعدد ٢ مهندس تخصص طرق بمؤهل عالي هندسي مدني تخصص طرق.

ونوهت محافظة الجيزة، أنه فيما يخص الشروط العامة الواجب توافرها بالنسبة للوظائف الهندسية أن يكون المتقدم حاصلا على بكالوريوس هندسة في تخصص من التخصصات الواردة، وأن يقبل العمل بأي جهة تابعة للمحافظة تراها لمصلحة العمل، وأن يكون من المقيمين داخل نطاق محافظة الجيزة، وأن لا يزيد سن المتقدم عند تقديمه للطلب عن ٣٥ عامًا، وأن يكون قد أدى الخدمة العسكرية أو أعلى منها، وأن يكون لديه خبرة سابقة ٣ سنوات على الأقل، مع التأكيد على أن العمل بنظام السركي اليومي (أجر مقابل عمل) ولا يترتب عليه طلب تثبيت أو تقنين أوضاع أو تحويله إلى عقد دائم أو خلافة.

وفيما يخص المستندات المطلوبة، يتم تقديم صور من (المؤهل الدراسي - شهادة القيد في نقابة المهندسين وصورة كارنيه النقابة - شهادة الميلاد - بطاقة الرقم القومي على أن تكون سارية - الموقف من التجنيد بالنسبة للذكور - صورة من شهادة الخدمة العامة بالنسبة للإناث وصور من شهادات الدورات التدريبية الحاصل عليها إن وجدت )، ويلتزم من يقع عليه الاختيار بتقديم أصول جميع مسوغات التعيين التي ستطلب منه في حينها، على أن تقدم الطلبات شخصيًا باليد باسم السيد مدير عام الموارد البشرية بديوان عام محافظة الجيزة (قسم التعيينات) على النموذج المعد لملئه بالإدارة مصحوبة بصورة شخصية حديثة ٤ / ٦، علما بأن التقديم يبدأ في الفترة من ٢٧ / ٨ / ٢٠٢٤ وحتى ٢٧ / ٩ / ٢٠٢٣ ولن يلتفت إلى الطلبات التي ترد عن طريق البريد أو قبل أو بعد الموعد المحدد.