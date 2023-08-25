القباج تبحث مع "القابضة لمطوفي الحجاج" الاستعدادات لموسم الحج القادم

كتب - محمد أبو بكر:

بحثت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، اليوم، مع محمد بن حسن معاجيني، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمطوفي حجاج الدول العربية بالمملكة العربية السعودية والوفد المرافق له، وبحضور أيمن عبدالموجود مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي لشئون مؤسسات المجتمع الأهلي؛ وذلك لبحث الاستعدادات لموسم الحج القادم 1445هـ - 2024م.

واستهلت وزيرة التضامن الاجتماعي اللقاء بالترحيب بالوفد السعودي، مثنية على الخدمة المميزة التي يتم تقديمها للحجاج بصفة عامة وحجاج الجمعيات الأهلية بصفة خاصة المسئولة عنه وزارة التضامن الاجتماعي ممثلة في المؤسسة القومية لتيسير الحج، حيث هناك حالة من الرضا العام لحجاج الجمعيات الأهلية نظير الخدمات التي يحصلون عليها خلال رحلة الحج وأداء المناسك.

وأوضحت القباج أن وزارة التضامن الاجتماعي تبحث دائما عن تقديم كل ما في وسعها لخدمة الحجيج كي يؤدي المناسك في سهولة ويسر، كما أن الخدمة المميزة التي تقدمها الوزارة لحجاج الجمعيات الأهلية تجعل هناك إقبالًا كبيرًا ورغبة من المواطنين في الالتحاق به؛ حيث شهد موسم الحج المنقضي تقدم ما يزيد على 22 ألف مواطن يرغبون في أداء الحج عبر حج الجمعيات الأهلية في حين أن الحصة المقررة لحج الجمعيات الأهلية كانت تبلغ 5250 حاجا، وهو ما يعكس حجم الثقة الكبيرة في حج الجمعيات الأهلية.

وأشارت لبعض النقاط التي يمكن العمل على تجويد الخدمة بها مثل رفع مستوى الحمولة الكهربائية لتحمل عدد أكبر من المكيفات المبردة للتخفيف من شدة الحرارة في خيام عرفات ومنى، وتيسير سبل توصيل كبار السن من مكة للمدينة، بالإضافة إلى الإسراع في استخراج تراخيص المطارات للحجاج الوافدين والمسافرين.

ومن جانبه، أشاد محمد بن حسن معاجيني رئيس مجلس إدارة الشركة الأهلية لمطوفي حجاج الدول العربية بالمملكة العربية السعودية، بالتعاون الدائم والمثمر مع وزارة التضامن الاجتماعي في حسن تنظيم الحج، مشيرا إلى أن وزارة التضامن الاجتماعي دائما ما تكون في مقدمة القطاعات التي تتعاقد مع الشركة القابضة لمطوفي حجاج الدول العربية لتنظم رحلة الحج، كما أن بعثة وزارة التضامن الاجتماعي تتعامل بهدوء وتحتوي أية تحديات وأزمات تواجه الحجاج خلال أداء المناسك والجميع يشهد على حسن إدارتها.

وأضاف أنهم يطمحون إلى مواصلة المسيرة وتقديم الخدمات المميزة للحجاج، حيث يتم العمل على تدارك أي أخطاء، وكذلك تقبل أية مقترحات استعدادًا لموسم الحج القادم، متعهدا ببذل قصارى الجهود لرضا السادة الحجاج.

وفي نهاية اللقاء، قامت وزيرة التضامن الاجتماعي بتسليم درع المؤسسة القومية لتيسير الحج لمحمد بن حسن معاجيني رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمطوفي حجاج الدول العربية بالمملكة العربية السعودية والوفد المرافق له، تقديرًا لجهودهم في تنظيم مراسم الحج والتعاون الدائم والمثمر مع وزارة التضامن الاجتماعي.