أيمن أبو عمر خطيبًا.. نقل شعائر صلاة الجمعة من العلمين الجديدة

كتب - محمود مصطفى أبوطالب:

ينقل التلفزيون المصري وبعض القنوات الفضائية الخاصة والإذاعة المصرية، غدا، على الهواء مباشرة، شعائر صلاة الجمعة من مسجد المولى بمدينة العلمين الجديدة.

وكلف الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، الدكتور أيمن أبو عمر رئيس الإدارة المركزية لشئون الدعوة، بإلقاء خطبة الجمعة من مسجد المولى، حول "قضاء حوائج الناس بين الواجب والمندوب"، ويتلو القرآن الشيخ السيد عبدالكريم الغيطاني.

وأكدت وزارة الأوقاف، على جميع الأئمة وخطباء المكافأة بضرورة الالتزام بالنص الكامل لموضوع الخطبة الجمعة المعنون بـ "قضاء حوائج الناس بين الواجب والمندوب".

وشددت وزارة الأوقاف، على مواجهة أي خروج عن موضوع خطبة الجمعة، بكل حسم، أو تجاوز الوقت المحدد لها، والمقدر مسبقا بـ 15 دقيقة.