"حماية الحدود الكندية" تشيد بإجراءات التسهيلات المطبقة بمطار القاهرة



كتب- محمد عبيد:

أشاد اريك كاميرون ممثل إدارة حماية الحدود والهجرة الكندية لمنطقة افريقيا والشرق الأوسط، بإجراءات قبول الركاب المسافرين إلى كندا علي رحلات شركة مصر للطيران، وكذلك الإجراءات الخاصة بكشف تزوير مستندات وجوازات السفر للركاب مما كان له مردود إيجابي لزيادة عدد تردد رحلات مصر للطيران من القاهرة إلى كندا بواقع رحلة يومياً.

جاء ذلك خلال لقائه الطيار عمرو الشرقاوي رئيس سلطة الطيران المدني بمقر السلطة، حيث تم مناقشة البرامج التدريبية المشتركة في مجال تسهيلات الطيران ومجالات حماية الحدود ومنع الاتجار بالبشر.

ورحب الطيار عمرو الشرقاوي بالوفد الكندي، مؤكدًا على أهمية هذا اللقاء الذي تناول سبل التعاون في مجالات التدريب والأنظمة الحديثة في الكشف ومضاهاه مستندات السفر.

من جانبه، أعرب اريك كاميرون عن تطلعه إلى مزيد من التعاون المشترك في مجالات تسهيلات الطيران والتدريب على إجراءات الكشف عن تزوير جوازات السفر والمستندات من خلال الاعتماد على الأنظمة التكنولوجية الحديثة.

وأثنى الجانب الكندي على التعاون المثمر بين وزارة الطيران المدني والسلطات الكندية خاصة في ضوء الجهود الواضحة التي تتم بدعم ورعاية الفريق محمد عباس حلمي وزير الطيران المدني من أجل بحث مزيد من آفاق العمل المشترك لصالح الجانبين.

وأشار الوفد الكندي، إلى الجهود الواضحة التي يشهدها قطاع الطيران المدني خلال الفترة الحالية من خلال مواصلة أعمال التطوير والتحديث في مختلف أنشطة الطيران المدني، وكذلك تزويد منظومة المطارات المصرية بأحدث النظم التكنولوجية وتحسين مستوى جودة الخدمات المقدمة، فضلًا عن تطبيق أفضل الممارسات الخاصة بتجارب السفر لجعلها أكثر سهولة ومرونة.

يذكر انه تم تنظيم دورة تدريبية عن طريق ممثل إدارة حماية الحدود والهجرة الكندية، خاصة بإجراءات الكشف عن التزوير والتعريف بالنسخة الجديدة لجواز السفر الكندي الصادر في مارس ٢٠٢٣ لمجموعة عمل الرحلات المتجهة إلى كندا من ممثلي شركة مصر للطيران لتوضيح العلامات الأمنية الجديدة، والتي تساهم في منع تزوير جوازات السفر الكندية وكيفية اكتشاف المستندات المزورة.