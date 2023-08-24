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وزير الأوقاف يلقي خطبة الجمعة من العلمين الجديدة عن "قضاء الحوائج".. غدا

02:37 م الخميس 24 أغسطس 2023

وزير الأوقاف يلقي خطبة الجمعة

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كتب- محمود مصطفى أبوطالب:

ينقل التلفزيون المصري وبعض القنوات الفضائية الخاصة والإذاعة المصرية، غدا، على الهواء مباشرة، شعائر صلاة الجمعة من مسجد المولى بمدينة العلمين الجديدة.


يلقي الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، غدا، خطبة الجمعة من مسجد المولى، حول "قضاء حوائج الناس بين الواجب والمندوب"، ويتلو القرآن الشيخ السيد عبدالكريم الغيطاني.

وأكدت وزارة الأوقاف، على جميع الأئمة وخطباء المكافأة بضرورة الالتزام بالنص الكامل لموضوع الخطبة الجمعة المعنون بـ "قضاء حوائج الناس بين الواجب والمندوب".

وشددت وزارة الأوقاف، على مواجهة أي خروج عن موضوع خطبة الجمعة، بكل حسم، أو تجاوز الوقت المحدد لها، والمقدر مسبقا بـ 15 دقيقة.

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خطبة الجمعة وزير الأوقاف العلمين الجديدة مختار جمعة

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