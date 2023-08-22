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الزراعة تستعد لتطبيق الدورة الزراعية في القمح اعتبارا من الموسم المقبل

10:12 م الثلاثاء 22 أغسطس 2023

محصول القمح

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القاهرة - مصراوي:

أعلنت وزارة الزراعة، عقد اجتماع اليوم مع مديرى مديريات الزراعة بجميع المحافظات بمقر الوزارة بالعاصمة الادارية، لمتابعة الاستعداد لتطبيق الدورة الزراعية في محصول القمح اعتبارا من الموسم المقبل.

وخلال الاجتماع تم مناقشة الدورة الزراعية ومساحات القمح المزمع زراعتها الموسم القادم والاحتياجات من تقاوى القمح المعتمدة والمنتقاة والتى تم اعدادها وانتاجها من خلال وزارة الزراعة لتغطية 100% من المساحة المستهدفة الموسم القادم.

وكان وزير الزراعة قد شدد على البدء في تطبيق الدورة الزراعية على محصول القمح اعتبارا من الموسم القادم وكذلك المحاصيل الاستراتيجية لزيادة مساحتها خاصة بعد تفعيل منظومة الزراعة التعاقدية التي تضمن للمزارعين تسويق المحصول باسعار مجزية تشجعهم على التوسع في زراعة المحاصيل الهامة التي تستهدفها الدولة كأحد اهم محاور الأمن الغذائي اجتماع مديريات الزراعة اليوم استعرض ايضا موقف كارت الفلاح وتوفير الاسمدة الازوتية وجهود منع التعديات على الأراضي الزراعية ومتابعة المحاصيل الصيفية والاستعداد للموسم الشتوى القادم.​

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القمح وزير الزراعة الأمن الغذائي التعديات على الأراضي الزراعية

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