وزير التنمية المحلية يتابع مشروعات حياة كريمة والنظافة في 4 محافظات

كتب- محمد نصار:

عقد اللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، اجتماعا اليوم بمقر الوزارة في العاصمة الإدارية الجديدة بحضور اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، واللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، واللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون، محافظ المنوفية والدكتور نهال بلبع نائب محافظ البحيرة وعدد من قيادات وزارة التنمية المحلية وممثلي عدد من الوزارات المعنية.

وخلال اللقاء تابع وزير التنمية المحلية مع المحافظين الموقف التنفيذي لعدد من المشروعات التنموية والخدمية الجارية في إطار تنفيذ توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي والدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء بما يساهم في تحسين حياة المواطنين وتلبية احتياجاتهم وتحسين مستوى الخدمات الأساسية المقدمة لهم من الإدارة المحلية.

وتطرق اللقاء إلى متابعة الموقف التنفيذي للانتهاء من مراكز السيطرة الموحد للشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية في هذا الشأن حيث تم الانتهاء بصورة رسمية من افتتاح عدد من تلك المراكز في بعض المحافظات وجار الانتهاء من باقي المراكز والتي تدعم جهود وخطط الدولة في مجالات التأمين المختلفة في أنحاء الجمهورية باستخدام أحدث الوسائل التكنولوجية الحديثة وربط المرافق الحيوية عبر مركز رئيسي وغرف عمليات متخصصة في كل محافظة للتعاون في حالة الأزمات والطوارئ بما يساهم في سرعة التدخل من الجهات المعنية بالدولة ومواجهة المشكلات الطارئة.

كما شهد الاجتماع كذلك متابعة جهود منظومة المتغيرات المكانية بالمحافظات وتكثيف المتابعة الميدانية المستمرة من القيادات التنفيذية للتصدي لأي تعديات يتم رصدها عبر المنظومة على الأراضي الزراعية واتخاذ الإجراءات اللازمة في هذا الشأن.

وحرص اللواء هشام آمنة على متابعة معدلات تنفيذ مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" والإسراع في باقي المشروعات المستهدفة في جميع القرى ودخولها الخدمة واستفادة المواطنين منها، وبصفة خاصة تشغيل مجمعات الخدمات الحكومية الجديدة وبدء تشغيلها بعد الانتهاء من تأثيثها وتوصيل جميع المرافق لاستقبال الجمهور والحصول على خدماتهم من تلك المجمعات في مختلف القطاعات الخدمية.

وأكد وزير التنمية المحلية أهمية تنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية وتكليفات رئيس مجلس الوزراء بضرورة متابعة خطط تشغيل المجمعات الجديدة للعمل بكامل طاقتها واتخاذ الإجراءات اللازمة لدخولها الخدمة والقيام بالتنسيقات اللازمة بين المديريات والإدارات الخدمية التي ستنتقل للعمل في المجمعات الحكومية الجديدة.

وخلال الاجتماع، تم مناقشة ملف النظافة ومنظومة المخلفات البلدية الصلبة وتطوير البنية التحتية للمخلفات وتحسين مستوى النظافة في جميع المدن والمراكز والاهتمام بالقرى ورفع تراكمات القمامة أولا بأول وتطوير مستوى عمليات النظافة والجمع والنقل والتخلص الآمن من المخلفات.

وشدد وزير التنمية المحلية على أهمية العمل بصورة مستمرة لتحسين مستوى النظافة بالمحافظات بما يحقق رضا المواطنين والحفاظ على الصحة العامة وسلامتهم.

وشهد اللقاء متابعة جهود المحافظات في تيسير حصول المواطنين على الخدمات المحلية من المراكز التكنولوجية بكل سهولة ويسر لضمان سرعة وجودة تلك الخدمات في إطار الجهود المبذولة من الدولة في هذا الملف تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية خاصة مع الانتقال إلى العمل رسميا من العاصمة الإدارية الجديدة وكذا التعاون القائم بين وزارة التنمية المحلية ووزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية ووزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لتطوير المراكز التكنولوجية والارتقاء بالكوادر البشرية العاملة بها بما يساهم في توفير الوقت والجهد وتقديم الخدمات في مكان واحد للمواطنين وفصل مقدم الخدمة عن طالبها.

كما شهد اللقاء متابعة تنفيذ المبادرة الرئاسية "100 مليون شجرة" في الشوارع والميادين والطرق الرئيسية وبعض المنشآت الحكومية بالمحافظات لتوفير بيئة صحية نظيفة وتحسين جودة الهواء للمواطنين.

وخلال الاجتماع استعرض محافظو الجيزة والإسكندرية والمنوفية ونائب محافظ البحيرة كل الجهود التي تم القيام بها في الملفات الخدمية والمشروعات التنموية الجارية على أرض المحافظات وكذا عرض الموقف التنفيذي للانتهاء من بعض المشروعات المهمة الجارية على أرض المحافظات بما يساهم في تعظيم جهود الدولة في الملفات التي تهم المواطن.