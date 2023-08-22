بـ39 مليون جنيه.. تسليم محطة فرز ومدفن صحي لمدينة الطور بجنوب سيناء

كتب- محمد نصار:

أعلن اللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، عن الانتهاء من أعمال رفع كفاءة محطة الفرز الأولى بمدينة (الطور) بمحافظة جنوب سيناء، والتسليم الابتدائي للمدفن الصحي بالمدينة وذلك بتكلفة إجمالية تصل إلى حوالي 39 مليون جنيه في إطار العقد الموقع بين وزارات التنمية المحلية والبيئة والتخطيط والهيئة العربية للتصنيع، لتنفيذ مشروعات البنية التحتية لمنظومة المخلفات.

وقال وزير التنمية المحلية، إن اللجنة المشكلة من وزارت التنمية المحلية والبيئة والدفاع ممثلة في (الكلية الفنية العسكرية والهيئة الهندسية للقوات المسلحة) والأكاديمية العربية للعلوم والنقل البحري ومحافظة جنوب سيناء، والتي تختص بتسيير ومتابعة واستلام مشروعات البنية التحتية ضمن البرنامج الأول للمنظومة سلمت المدفن الصحي إلى المحافظة.

وأشار إلى أنه تم إنشاء المشروع على مساحة 10 أفدنة وهو عبارة عن إنشاء خلية دفن صحي وبحيرة تبخير سائل الرشيح مؤمنة بسور من الدبش وبوابة حديدية، كما يوجد بالمدفن العديد من التجهيزات اللازمة لعمليات التشغيل منها غرفة أمن وغرفة للمولدات تحتوي على عدد 2 مولد كبير ولوحة توزيع رئيسية وأعمدة إنارة وخزانات للمياه بالإضافة إلى مبنى إداري رئيسي، وخزان وقود ومغسلة سيارات، كما يوجد به شبكة مواسير لتجميع سائل الرشح ومحاطة من الخارج بزلط ريب راب، كما أن بحيرة تجميع السائل مبطنة من الداخل بالخرسانة العادية ومحاطة من الخارج بزلط الريب راب ويحاط بالمدفن شبكة طرق خدمية حول الخلية والبحيرة.

وأوضح اللواء هشام آمنة أنه تم الانتهاء من توريد المعدات اللازمة لمحطة الفرز الأولى بمدينة الطور وتتضمن مينى لودر زاحف (compact loaders) + شوكة، وعدد 2 مكبس معادن، وعدد 2 مكبس مفروزات خفيفة، ومولد 100 ك.ف.أ (PRIME POWER) بخزان وقود 500 لتر، مؤكدا أن الوزارة تتابع على قدم وساق مشروعات البنية التحتية للمنظومة الجديدة للمخلفات ودخولها الخدمة حتى يشعر المواطن بتحسن ملموس في مستوى نظافة الشوارع في أسرع وقت ممكن.

كما أشار وزير التنمية المحلية إلى الجهود المبذولة لتطوير المنظومة المتكاملة لإدارة المخلفات بمحافظة جنوب سيناء حيث يبلغ إجمالي حجم الاستثمارات المُقدمة لها 146 مليون جنيه، مشيرا إلى أنه تم التسليم النهائي للمدفن الصحي بمدينة شرم الشيخ والذي تم الانتهاء من تسليمه للمحافظة بتكلفة بلغت 35 مليون جنيه.

وسيتم إنشاء مدفن صحي آمن بمدينة رأس سدر بتكلفة 60 مليون جنيه ضمن مشروعات البنية التحتية لمنظومة المخلفات بالمحافظة، بالإضافة إلى تطوير ورفع كفاءة 3 محطات للفرز الأولي بمدن الطور ونوبيع وأبو رديس بتكلفة 12 مليون جنيه.

وأكد اللواء هشام آمنة، أن الحكومة تسابق الزمن لتفعيل المنظومة الجديدة للمخلفات في أسرع وقت وعلى أعلى مستوى لإعادة الشكل الجمالي والحضاري للشارع المصري في كل المحافظات.

وشدد على الأهمية القصوى التي توليها الدولة لتحسين الأوضاع البيئية والصحية والمعيشية للمواطنين، والحد من معدلات التلوث، فضلا عن إقامة صناعة وطنية لإدارة المخلفات، وتوفير فرص عمل جديدة.