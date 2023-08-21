بث مباشر.. جامعة بازمان بيتر الكاثوليكية بالمجر تمنح البابا تواضروس الدكتوراه الفخرية

كتب- إسلام لطفي:

منحت جامعة بازمان بيتر الكاثوليكية بالمجر، اليوم الإثنين، الدكتوراه الفخرية للبابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، أثناء زيارته للمجر.

وسبق أن منحت الجامعة ذاتها الدرجة ذاتها للمتنيح البابا شنودة الثالث عام ٢٠١١ ، وهي الدرجة التي يتم منحها للشخصيات المُلهمة والمؤثرة في العالم.

أجرى البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، زيارة رسمية لجمهورية المجر بدعوة من حكومتها بدأت أمس السبت، وتستغرق 4 أيام.

وزار البابا تواضروس الكاردينال بيتر إردو، رئيس أساقفة الكنيسة الكاثوليكية بالمجر، في مستهل زيارته، وخلال اللقاء أشار إلى أنه زار الڤاتيكان في مايو الماضي، بمناسبة مرور ٥٠ سنة على العلاقات بين الكنيستين القبطية والكاثوليكية، وأنه التقى البابا فرنسيس الذي تربطه به علاقة قوية، وأكد أن الكنيسة القبطية الأرثوذكسية كنيسة شاهدة للمسيح، وأن العلاقات قوية التي تربط الكنيسة برئيس الجمهورية وإخوتنا المسلمين، وأن الأقباط في مصر عددهم ١٥ مليون.

وأثنى على العلاقات المتميزة بين مصر والمجر والمشروعات المشتركة بين البلدين، وكذلك المنح الدراسية، وهو الأمر الذي كان محل الحديث لدى زيارة ڤيكتور أوربان رئيس وزراء المجر حينما زار مصر في شهر فبراير الماضي.

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