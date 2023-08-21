بعد صورة إفطار العاملين.. 7 معلومات عن خطة تطوير موظفي النقل والسكة الحديد

كتب- محمد نصار:

أحالت وزارة النقل عددا من العاملين بالسكة الحديد للتحقيق على خلفية تداول صور تظهرهم يتناولون وجبة الإفطار على ماكينات الدخول بمحطة مصر في رمسيس.

وأكدت وزارة النقل، في بيان اليوم الاثنين، أن هذا السلوك فردي وسيتم التحقيق فيه معهم للوقوف على أسبابه.

وفي هذا الإطار ننشر تفاصيل خطة وزارة النقل لتطوير ورفع كفاءة العنصر البشري في مختلف القطاعات، على النحو التالي:

1- وضع خطة شاملة لتطوير قطاعات النقل ومنها قطاع السكك الحديدية والتي اعتمدت خطة تطويره على 5 محاور رئيسية هي (تطوير الوحدات المتحركة والبنية الأساسية ونظم الإشارات والورش الإنتاجية وتنمية العنصر البشري).

2- اعتمدت خطة تطوير العنصر البشري على وضع معايير ومنهجية جديدة لانتقاء العناصر المقرر انضمامها للعاملين بقطاع السكك الحديدية من خلال التأهيل والتدريب والاختبار بالكلية الحربية والكلية التكنولوجية العسكرية (فني - طبي - نفسي- رياضي) وفقا لأعلى المعايير.

3- يتم ذلك بالتوازي مع تنفيذ خطة تدريب شاملة لإعادة تأهيل وتدريب وتثقيف العناصر الحالية بالسكة بشكل مستمر على مدار العام وبشكل مستدام وعلى ان تشمل تلك الدورات جميع العاملين بهيئة السكك الحديدية من مختلف التخصصات والوظائف.

4- تم إنشاء المعهد العالي لتكنولوجيا السكك الحديدية والذي يمنح درجة البكالوريوس للخريجين.

5- جار دراسة إنشاء أكاديمية للنقل بها كلية هندسة النقل وكلية تكنولوجيا صناعة وسائل النقل وكلية مهن النقل المختلفة

6- عقد دورات تدريبية وتثقيفية وتعليمية للعاملين بخصوص غرس روح الولاء والانتماء للمكان بما يساهم في المحافظة على أملاك الدولة وبما يساهم في تقديم أعلى مستويات الخدمة لجمهور الركاب.

7- خلق بيئة عمل مناسبة للعاملين وتوفير التأمين الطبي المناسب لهم والتطوير المستمر والارتقاء بالمنظومة الطبية والاهتمام بالخدمات الاجتماعية والترفيهية للعاملين.