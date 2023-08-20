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BBC

بدرجات الحرارة والظواهر الجوية.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الإثنين

10:28 م الأحد 20 أغسطس 2023
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    الطقس
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    الطقس
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    الطقس
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    الطقس
  • عرض 10 صورة
    درجات الحرارة والظواهر الجوية
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    درجات الحرارة والظواهر الجوية
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    درجات الحرارة والظواهر الجوية
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كتب- أحمد عبدالمنعم:
توقعت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن يسود غدا الإثنين، طقس حار رطب نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد، معتدل الحرارة رطب ليلا على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، مائل للحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

وأشارت الأرصاد إلى ظهور السحب المنخفضة صباحا على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية مما يساعد على تلطيف الأجواء.

وأوضحت أن القاهرة تسجل 33 درجة والمحسوسة 35 درجة، والوجه البحري 33 درجة والمحسوسة 35 درجة، والسواحل الشمالية الغربية 30 درجة والمحسوسة 33 درجة.

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الطقس الأرصاد درجات الحرارة الموجة الحارة

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