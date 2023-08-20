"الأرصاد" تكشف موعد انتهاء الأمطار الرعدية بجنوب سيناء.. وهذا موعد ارتفاع الحرارة

كتب – محمد أبو بكر:

قالت الدكتور منار غانم عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، إن موعد انتهاء موجة الأمطار بجنوب سيناء والتي تصل إلى رعدية متوقع انتهائها خلال الـ48 ساعة المقبلة.

وأضافت "غانم" لـ "مصراوي" ، أن اليوم وغداً لا يوجد تكون للسيول بجنوب سيناء والأمطار ستكون خفيفة، وتأتي السيول بسانت كاترين نتيجة طبيعتها الجبلية وكمية الأمطار المتواجدة نتيجة السحب الرعدية واستمرارية سقوط الأمطار خلال الأيام السابقة، مشيرة أنه على الأقل خلال الـ48 ساعة القادمة لا يوجد فرص لتكون السيول على سانت كاترين.

وأوضحت أنه من المتوقع استمرار تحسن الأجواء خلال الفترة القادمة وعلى حتي الأسبوع القادم على كافة أنحاء الجمهورية، وعدم وجود موجات حارة مجدداً إلا بنسب قليلة تستمر لمدة قصيرة لا تزيد عن يومين.