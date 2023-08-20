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نقل فعاليات مهرجان القلعة مباشرة على قناة الحياة

02:08 م الأحد 20 أغسطس 2023

مهرجان القلعة

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كتب- محمد شاكر

أعلن الدكتور خالد داغر رئيس دار الأوبرا المصرية، الاتفاق مع الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، ممثلة فى شبكة قنوات الحياة، لنقل فعاليات الدورة 31 من مهرجان قلعة صلاح الدين الدولى للموسيقى والغناء واليى تتواصل فعالياته، على مدار 14 يوم فى الفترة من الجمعة 25 اغسطس وحتى الخميس 7 سبتمبر.

وأكد داغر أن نقل شبكة قنوات الحياة لفعاليات مهرجان القلعة على الهواء مباشرة يأتى كأحد ثمار التعاون مع الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.

وأشار إلى أنه يتيح الفرصة لكافة الشرائح العمرية والاجتماعية من الجمهور المصرى للاطلاع على ألوان من الفنون الجادة ويهدف إلى تنمية وتطوير الحس الفنى، مضيفا أن الفعاليات تضم مجموعة من العروض الفنية الثرية والمتنوعة التى تليق بعراقة المهرجان والمكانة الثقافية والفنية المتفردة لدار الأوبرا المصرية.

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مهرجان القلعة قناة الحياة الدكتور خالد داغر دار الأوبرا المصرية الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية

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