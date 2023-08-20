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البابا تواضروس يشارك المجر احتفالها بالعيد القومي

12:32 م الأحد 20 أغسطس 2023
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    البابا تواضروس يشارك المجر احتفالها بالعيد القومي (1)
  • عرض 25 صورة
    البابا تواضروس يشارك المجر احتفالها بالعيد القومي (3)
  • عرض 25 صورة
    البابا تواضروس يشارك المجر احتفالها بالعيد القومي (2)
  • عرض 25 صورة
    البابا تواضروس يشارك المجر احتفالها بالعيد القومي (5)
  • عرض 25 صورة
    البابا تواضروس يشارك المجر احتفالها بالعيد القومي (7)
  • عرض 25 صورة
    البابا تواضروس يشارك المجر احتفالها بالعيد القومي (8)
  • عرض 25 صورة
    البابا تواضروس يشارك المجر احتفالها بالعيد القومي (9)
  • عرض 25 صورة
    البابا تواضروس يشارك المجر احتفالها بالعيد القومي (10)
  • عرض 25 صورة
    البابا تواضروس يشارك المجر احتفالها بالعيد القومي (6)
  • عرض 25 صورة
    البابا تواضروس يشارك المجر احتفالها بالعيد القومي (12)
  • عرض 25 صورة
    البابا تواضروس يشارك المجر احتفالها بالعيد القومي (13)
  • عرض 25 صورة
    البابا تواضروس يشارك المجر احتفالها بالعيد القومي (11)
  • عرض 25 صورة
    البابا تواضروس يشارك المجر احتفالها بالعيد القومي (15)
  • عرض 25 صورة
    البابا تواضروس يشارك المجر احتفالها بالعيد القومي (16)
  • عرض 25 صورة
    البابا تواضروس يشارك المجر احتفالها بالعيد القومي (17)
  • عرض 25 صورة
    البابا تواضروس يشارك المجر احتفالها بالعيد القومي (18)
  • عرض 25 صورة
    البابا تواضروس يشارك المجر احتفالها بالعيد القومي (19)
  • عرض 25 صورة
    البابا تواضروس يشارك المجر احتفالها بالعيد القومي (20)
  • عرض 25 صورة
    البابا تواضروس يشارك المجر احتفالها بالعيد القومي (21)
  • عرض 25 صورة
    البابا تواضروس يشارك المجر احتفالها بالعيد القومي (22)
  • عرض 25 صورة
    البابا تواضروس يشارك المجر احتفالها بالعيد القومي (23)
  • عرض 25 صورة
    البابا تواضروس يشارك المجر احتفالها بالعيد القومي (24)
  • عرض 25 صورة
    البابا تواضروس يشارك المجر احتفالها بالعيد القومي (25)
  • عرض 25 صورة
    البابا تواضروس يشارك المجر احتفالها بالعيد القومي (14)
  • عرض 25 صورة
    البابا تواضروس يشارك المجر احتفالها بالعيد القومي (4)
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كتب- إسلام لطفي:

شارك البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، اليوم الأحد، في احتفال العيد القومي لدولة المجر، الذي يوافق ذكرى تأسيسها على يد الملك شتيڤن الملقب بقديس المجر.

بدأ الاحتفال الذي أقيم في ساحة لاجوس كوسوث بالبرلمان المجري، في الثامنة صباحًا بحضور كاتلين نوڤاك رئيسة جمهورية المجر، وأعضاء الحكومة، وقائد قوات الدفاع المجرية، وممثلو المنظمات الحكومية والعسكرية الأخرى، وأعضاء السلك الدبلوماسي، والمئات من المهتمين شاركوا في الحفل.

وتضمن الحفل عرضًا عسكريًّا بمصاحبة الموسيقات العسكرية، كما رُفع العلم المجري، وأدى الضباط الجدد القسم العسكري، وألقى وزير الدفاع كريستوف سزالاي بوبروفينيزكي كلمة، تلاها كلمة رئيسة الجمهورية.

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البابا تواضروس المجر العيد القومي بالمجر الملك شتي?ن قديس المجر

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