زار البرلمان ورئيس أساقفة الكاثوليك.. فعاليات اليوم الأول لزيارة البابا تواضروس للمجر

كتب- إسلام لطفي:

أجرى البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، زيارة رسمية لجمهورية المجر بدعوة من حكومتها بدأت أمس السبت، وتستغرق 4 أيام.

وزار البابا تواضروس الكاردينال بيتر إردو، رئيس أساقفة الكنيسة الكاثوليكية بالمجر، في مستهل زيارته، وخلال اللقاء أشار إلى أنه زار الڤاتيكان في مايو الماضي، بمناسبة مرور ٥٠ سنة على العلاقات بين الكنيستين القبطية والكاثوليكية، وأنه التقى البابا فرنسيس الذي تربطه به علاقة قوية، وأكد أن الكنيسة القبطية الأرثوذكسية كنيسة شاهدة للمسيح، وأن العلاقات قوية التي تربط الكنيسة برئيس الجمهورية وإخوتنا المسلمين، وأن الأقباط في مصر عددهم ١٥ مليون.

وأثنى على العلاقات المتميزة بين مصر والمجر والمشروعات المشتركة بين البلدين، وكذلك المنح الدراسية، وهو الأمر الذي كان محل الحديث لدى زيارة ڤيكتور أوربان رئيس وزراء المجر حينما زار مصر في شهر فبراير الماضي.

فيديو الزيارة

وتعرف البابا على الخدمات التي تقدمها الكنيسة الكاثوليكية في المجر، ولا سيما للشباب، حيث قدم رئيس الأساقفة نبذة مختصرة عن هذه الخدمات، كما تحدث عن الأديرة والرهبنة في المجر.

وتكلم البابا عن الحياة الديرية في الأديرة القبطية داعيًا رئيس الأساقفة والأساقفة الحضور، لزيارة مصر وأديرتها والتى يأتي في مقدمتها دير القديس الأنبا أنطونيوس بالبحر الأحمر، أقدم دير في العالم.

واستقبل البابا تواضروس بمقر إقامته في العاصمة المجرية بودابست، المطران هيلاريون مطران الكنيسة الروسية بالمجر، حيث دار الحديث عن الخدمة الرعوية ودورها في بناء الإنسان.

كما زار مقر البرلمان المجري، ورافقه خلالها شاميين چولت نائب رئيس مجلس الوزراء المجري، وتجوَّل في أروقة المفر الذي يعد مقرًا تاريخيًّا للسلطة التشريعية، حيث يحوي العديد من الآثار التاريخية للمجر، والذي يرجع تاريخ بنائه بالشكل الحالي إلى عام ١٩٠٤ وقد بني مبنى البرلمان على آلاف من الأعمدة الخشبية لتفادي أضرار المياه الجوفية الموجودة في المكان، وتعرف على مدلولات وتاريخ التحف الفنية والتاريخية التي يحويها البرلمان.

وألقى شاميين چولت نائب رئيس الوزراء المجري، كلمة خلال حفل عشاء أقيم مساء أمس في البرلمان المجري على شرف البابا تواضروس الثاني، حيث نصت على: نحن نعيد ذكرى زيارة البابا شنودة الثالث قبلكم وهو له محبة خاصة في قلوب المجريين، وشارك في قداس مثل الذي تشاركون فيه.. قبل زمن قليل كان في زيارة المجر البابا فرانسيس بابا روما، وفي وقت قريب يأتي إلى المجر بطريرك القسطنطينية، وعلى المستوى العلاقات المصرية المجرية، ننتظر بعد فترة قدوم شيخ الأزهر إلى المجر.

وأضاف: لا أنسى زيارة الرئيس عبدالفتاح السيسي للمجر، وهو سياسي يعمل الكثير والكثير من أجل بلاده ونحن نعترف أن الديانات يجب أن تتعايش مع بعضها البعضّ.

وقال البابا تواضروس: "أنا سعيد للغاية بهذة الزيارة، وعندما تلقيت الدعوة كنت سعيدًا للغاية وكان من المفترض أن آتي من قبل ولكن فيروس كوڤيد عطل هذه الأمر، ويبدو أن الله أراد أن يكون هذا هو توقيت الزيارة وسعيد بالعلاقة بين مصر والمجر.

وأضاف: أتذكر أثناء دراستي في الجامعة في الإسكندرية، كنت أركب قطار يسمى المجري، وصار لقب "المجري" لدينا في مصر مرادف لكلمة "السريع" وأيضا قرأت عن المجر وعرفت أن كلمة صوبة مأخوذة من اللغة المجرية ومعناها "الحجرة الدافئة"، وهو النظام الذي ساهم في زيادة الإنتاج الزراعي في مصر.

وتابع: جئنا من مصر للمشاركة في الاحتفال بالقديس أشتيڤن، وهو احتفال بالمحبة والقداسة والتاريخ، هذا الاحتفال بالمجر، ولكن على المستوى الشخصي احتفل بأول يوم أدخل فيه الدير من ٣٧ سنة، دخلت دير الأنبا بيشوي وهو واحد من أكبر الأديرة في مصر.

واستطرد: أؤمن أن العلاقات الروحية يمكن حسبانها من القوة الناعمة، الرئيس السيسي بدأ منذ سبع سنوات في بناء عاصمة إدارية جديدة، وبدأها ببناء كنيسة ومسجد، قبل أن يبني أي مبانٍ أخرى، بدأ بالكنيسة والمسجد، وهو بذلك بدأ البداية الروحية.

ووصل البابا إلى مطار بودابست فرانز ليست الدولي، في الساعة الثالثة ونصف مساء أمساليوم، حيث كان في استقباله شاميين چولت نائب رئيس الوزراء المجري والسفير محمد الشناوي سفير مصر بالمجر وأعضاء السفارة المصرية بالمجر، والأنبا چيوڤاني أسقف وسط أوروبا والأنبا جابرييل أسقف النمسا والقمص يوسف خليل كاهن الكنيسة القبطية بالمجر.

ويحصل خلال الزيارة على درجة الدكتوراه الفخرية من جامعة بازمان بيتر المجرية، والتي سبقت ومنحت الدرجة ذاتها للمتنيح البابا شنودة الثالث عام ٢٠١١ ، وهي الدرجة التى يتم منحها للشخصيات المُلهمة والمؤثرة في العالم.

فيديو وصول البابا تواضروس لمطار المجر