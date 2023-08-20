العمل تعلن تعيين 10 آلاف شاباً وفتاة خلال عام بأسيوط

كتب- محمد أبو بكر:

أعلنت وزارة العمل اليوم الأحد، تعيين 10 آلاف و 343 شاباً وفتاة بمنشآت القطاع الخاص بمحافظة أسيوط من بينهم 646 ذوي همم، و 1696 من خلال 4 ملتقيات توظيف نظمتها مديرية العمل مع شركائها من مؤسسات القطاع الخاص، ويكون التعيين وفقاً لبيان الوزارة خلال الفترة من الأول من يوليو 2022 وحتى 30 يونيو 2023.

وأكد علي سيد مصطفى مدير مديرية العمل بأسيوط في تقريره أنه خلال نفس الفترة جرى استخرج وأصدر 14 ألفاً و 884 شهادة قياس مستوى مهارة ورخصة مزاولة حرفة من خلال مكاتب التشغيل التابعة للمديرية، وتنفيذ 15 دورة تدريبية للشباب بمراكز التدريب المهنى استفاد منها 251 متدرباً، و 5 برامج تدريبية بوحدة التدريب المتنقلة استفاد منها 49 متدرب ومتدربة بقرى مركز البدارى وساحل سليم ، تنفيذاً للمبادرة الرئاسية حياة كريمة ومبادرة مهنتك مستقبلك لتدريب الشباب.

وأوضحت الوزارة أنه كذلك تم التفتيش العمالي الدورى على 12 ألفاً و 740 منشأة يعمل بها 15 ألفاً و 793 عامل، للتأكد من تطبيق كل حكام القوانين ذات الصلة بملف العمل، فضلاً عن التفتيش على السلامة والصحة المهنية على 1469 منشأة يعمل بها 83 ألفاً و 572 عامل، وتحرير 316 محضراً.

ونظمت المديرية في مجال شؤون المرأة 75 ندوة توعية خلال نفس الفترة بأحكام القانون والقرارات الوزارية التي تخص حقوق وواجبات المرأة داخل المنشآت وتمكينهم إقتصادياً .

فيما أعلن مدير المديرية، عن بدء التقديم للإلتحاق بـ دورتين تدريبيتين مجانية جديدة فى مجال التفصيل والخياطة للفتيات بهدف تدريبهم وتأهيلهم على تلك المهن، ولمدة شهرين، من سن 18 سنة إلى 45 سنة، ويبدأ التقديم إعتباراً من غداً الإثنين 21 أغسطس 2023، بمقر المديرية بالعنوان الآتي (مجمع المصالح الحكومية مبنى (ب) الدور الثالث بإدارة التدريب المهنى).

وتبدأ الدورتين يوم 28 من شهر أغسطس الجارى، والتدريب يشمل جانب نظرى وعملى، وفى نهاية التدريب يمنح المتدرب شهادة تفيد اجتياز الدورة معتمدة من المديرية، ومنوهاً إلى أن مركز التدريب التابع للمديرية ببنى غالب يشهد حالياً تنفيذ دورة تدريبية على مهنة التبريد والتكييف، ويجرى الآن تدريب ميدانى لتلك المجموعة بجامعة أسيوط تنفيذا لبروتوكول التعاون المشترك مع المديرية، بالإضافة إلى تنفيذ دورة على مهنة التفصيل والخياطة بوحدة التدريب المتنقلة بمركز البدارى لـ ١٥ متدربة لتأهيل الشباب لسوق العمل.