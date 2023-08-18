"معلومات الوزراء": مصر مركز إقليمي للتكنولوجيا المالية في العالم العربي والإفريقي

القاهرة- أ ش أ:

أصدر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء إنفوجراف بعنوان "مصر مركز إقليمي للتكنولوجيا المالية في العالم العربي والإفريقي".

وأوضح أن عدد الشركات الناشئة في مصر تضاعف بأكثر من 5 مرات خلال 5 سنوات؛ إذ وصل عددهم إلى 177 شركة ناشئة تعمل في أكثر من 14 قطاعًا فرعيًّا بنهاية 2022.

وأشار إلى أن نحو 30٪؜ من الشركات توسعت إقليميًّا وعالميًّا، أي يمكن اعتبار مصر بمثابة مركز إقليمي للتكنولوجيا المالية في العالم العربي والإفريقي.

ولفت إلى أن مصر الأولي إقليميًّا وبشمال إفريقيا من حيث عدد صفقات الشركات الناشئة، مشيرا إلى أنها فى المركز الثالث إقليميًّا وبشمال إفريقيا من حيث كوادر التكنولوجيا المالية.

ونوه بأنه من المتوقع معدل نمو سنوي بنحو 12% لمصر إفريقيا فى الخدمات المالية حتى 2025، مبينا أن 102 شركة ناشئة تخطط للتوسع فى الشرق الأوسط وشمال إفريقيا فى 2024 .