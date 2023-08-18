أجندة قصور الثقافة.. أسبوع جديد من "أهل مصر" واستمرار العروض الفنية بالمحافظات



كتب- محمد شاكر

تقدم الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني، في أجندتها الأسبوعية بدءا من اليوم الجمعة مجموعة متميزة من الفعاليات الثقافية والفنية، تستمر حتى يوم 24 أغسطس الحالي.

من أبرز تلك الفعاليات إطلاق المرحلة الجديدة من مشروع "أهل مصر" والمقام تحت شعار "يهمنا الإنسان" برعاية الدكتورة نيڤين الكيلاني وزير الثقافة، ويشارك به 200 طفل من أبناء المحافظات الحدودية بهدف اكتشاف وتنمية مواهبهم وتعريفهم بتاريخ مصر من خلال مجموعة من الورش الفنية والفعاليات الأدبية والثقافية في الفترة من 21 حتى 28 أغسطس الحالي بمدينة السلام شرم الشيخ بجنوب سيناء.

كما تنظم الهيئة مجموعة من الفعاليات بمختلف المحافظات احتفالاً بمرور 20 عاما على اتفاقية "صون التراث غير المادي"، تشمل لقاءات تثقيفية وورش فنية ومعارض حرف يدوية لحماية هذه الفنون من الاندثار.

وحرصا من هيئة قصور الثقافة على تحقيق العدالة الثقافية، تستمر العروض الفنية المبهجة ضمن مبادرة "ثقافتنا في إجازتنا" في: مطروح، والإسكندرية، ودمياط الجديدة، وبورسعيد، والعريش، إلى جانب العروض المقدمة بمهرجان العلمين، المهرجان الأضخم على مستوى الشرق الأوسط.

كما تشهد مدينة جمصة بمحافظة الدقهلية أسبوعا ثقافيا يتضمن عروض موسيقى عربية وفنون شعبية وعروض مسرحية مجانية للأطفال، تمتد فعالياته حتى نهاية أغسطس الجاري.

وتتضمن الأجندة الثقافية هذا الأسبوع مجموعة من اللقاءات التي تتناول عدة موضوعات تناقش قضايا الساعة ومنها الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي، إدارة الأزمات، وقيم المواطنة وغيرها، هذا إلى جانب الأمسيات الشعرية، والورش الفنية التي تتنوع ما بين الرسم، تعليم أساسيات علم العروض والخط العربي، إعادة تدوير خامات البيئة، وذلك بالمواقع التابعة للهيئة بالمحافظات.