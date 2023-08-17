كتب- إسلام لطفي:

أعلن الكاتب الصحفي ضياء رشوان، المنسق العام للحوار الوطني، الموضوعات التي سيناقشها الحوار الوطني خلال الفترة المقبلة، وهي: تحديات عمل النقابات المهنية، وتعديل تشريعات الحبس الاحتياطي، والتضخم وغلاء الأسعار، والتعليم الجامعي، وقانون الأحزاب السياسية، والتمكين السياسي للشباب.

وأضاف أن من بينها أيضًا: دعم الرياضة ومراكز الشباب والأندية الرياضية، والعقوبات السالبة للحرية في قضايا النشر والإبداع، وتطوير وتوطين صناعة الدواء في مصر.

وأكد أن مجلس الأمناء سينشر كل موضوعات ومواعيد انعقاد جلسات الحوار العامة ولجان إعداد التوصيات والمقترحات، استمرارًا لما دأب عليه خلال المرحلة الأولى من الحوار.

وأوضح أن ما رُفِع لرئيس الجمهورية من توصيات ومقترحات، يمثل فقط الموضوعات التي تمت مناقشتها والانتهاء منها بالتوافق حولها، إجماعًا أو تمايزًا، في جلسات الحوار العامة التي عقدت بالفعل حتى الآن.

وأشار إلى أن الحوار وجلساته العامة والمتخصصة مستمر بلا انقطاع خلال الفترة المقبلة، لمناقشة الموضوعات التي لم تناقش بعد، للتوصل للتوصيات والمقترحات المتعلقة بها، لرفعها لرئيس الجمهورية، وذلك بذات الآليات والخطوات المقررة في لائحة الحوار.