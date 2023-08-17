"حياة كريمة" تطلق أول معسكر تدريبي للشباب في مدينة دهب

كتب- محمد أبو بكر:

أطلقت مؤسسة حياة كريمة أولي معسكراتها الشبابية التي تستهدف طلاب الجامعات المصرية في مدينة ذهب بمحافظة جنوب سيناء لترسيخ قيم المواطنة والتطوع والتعريف بكل المعالم السياحية، إيماناً منها بالدور الكبير الذي يقوم به الشباب المتطوعون في محافظات الجمهورية،

وتتنوع أنشطة وفعاليات المعسكر وتستمر لمدة خمس أيام وأولي فعاليتها ورش عمل توعوية والتحديات التي تواجه الدولة المصرية وعلى رأسها التحديات اليومية للمواطنين، وتقدم الفعاليات جانباً أخر وهو الأنشطة الترفيهية والرياضية كالسباحة ولعب الكرة الشاطئية والسياحة الاستشكافية للجبال

وقال هند جلال مدير إدارة التوعية بمؤسسة حياة كريمة، إن المؤسسة بدأت خلال الفترة الأخيرة بتكثيف الطاقات والتركيز على إثراء الشباب بالمهارات الأساسية والحياتية على أرض الواقع، وأن المؤسسة اتقبلت أكثر من 2000 شاب جامعي، وشباب الثانوية العامة.

فيما قال طارق النحاس، عضو الغرفة المركزية لمؤسسة حياة كريمة، إنه تم عمل إدارة كاملة للمتطوعين كل مسؤوليتها تدريب وتأهيل المتطوع على أرض الواقع.

وتتنوع أنشطة وفعاليات المعسكر وتستمر لمدة 5 أيام وأولي فعاليتها ورش عمل توعوية والتحديات التي تواجه الدولة المصرية وعلى رأسها التحديات اليومية للمواطنين.

وأوضح أحمد عطية منسق عام مكتب العاملين بالشباب والرياضة، أنه يتم ممارسة مجموعة من الأنشطة التي تبرز القيمة الجمالية للمناطق المتواجدون بها وأن مصر بها مناطقة مميزة.

وآشار أحد الطلاب المستفيدون من مبادرة حياة كريمة، أن المبادرة دائماً ما تجمعهم في الخير وتعطيهم الفرصة لمشاركة الأفكار والتعرف على بعضهم البعض، ويتعلمون أشياء كثيرة في مرحلة الشباب مع القدرة على تنفيذ الأفكار على أرض الواقع.

وعبر الطلاب عن سعادتهم بلقاء بعضهم البعض والتعارف فيما بينهم، ودعم الشباب لزيارة مزارات بلدهم، وأنه هناك بعض الطلاب التي تزور " ذهب" لأول مرة.