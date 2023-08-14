حدث في 8 ساعات| إعلان نتيجة تنسيق المرحلة الأولى.. وخفض قبول الثانوية العامة بالجيزة

كتب- محمد أبو بكر:

شهدت مصر، اليوم الإثنين، أحداثًا سياسية واجتماعية واقتصادية، أبرزها إعلان وزارة التعليم العالي نتيجة تنسيق المرحلة الأولى والحدود الدنيا للكليات للعام الجامعي 2023/2024، وتخفيض تنسيق القبول بالثانوية العامة بمحافظة الجيزة، واجتماع حكومي عاجل لحل أزمة السجائر.

ويرصد "مصراوي"، أبرز الأحداث التي شهدتها مختلف أنحاء الجمهورية خلال الـ 8 ساعات الماضية على النحو التالي:

تنسيق 2023.. 85 % حدا أدنى للهندسة و٨٣.٤% للتخطيط العمراني بتنسيق ٢٠٢٣

أعلن وزير التعليم العالي الدكتور محمد أيمن عاشور، أن الحد الأدنى لشعبة علمي رياضة ٨٥% حدا أدنى للهندسة و٨٣.٤% للتخطيط العمراني.

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بعد تخفيضها.. ننشر تنسيق القبول بالثانوية العامة بمحافظة الجيزة

اعتمد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة تخفيض تنسيق القبول بدرجة الحد الأدني لتنسيق القبول بالثانوي العام للعام الدراسي 2023/2024 من 225 درجة إلى 220 درجة.

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اختفاء السجائر.. اجتماع حكومي وتوجيه عاجل لحل الأزمة

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعا، اليوم؛ بمقر الحكومة بمدينة العلمين الجديدة؛ لمتابعة نشاط عمل شركة الشرقية "إيسترن كومباني"، وذلك بحضور المهندس محمود عصمت، وزير قطاع الأعمال العام، كما شارك في الاجتماع عبر تقنية الفيديو كونفرانس، الدكتور محمد معيط، وزير المالية، وأحمد كجوك، نائب وزير المالية للسياسات المالية.

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وزير الصحة يوجه بإسراع معدلات العمل للمنشآت الصحية في مبادرة "حياة كريمة"

عقد الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، اجتماعاً، مع قيادات الوزارة المعنيين؛ لمتابعة معدلات العمل ضمن المشروع القومي للمبادرة الرئاسية حياة كريمة، ومتابعة تنفيذ التوجيهات الخاصة بمنظومة العمل في شقي المبادرة الإنشائي والتشغيلي بكافة وحدات الرعاية الأولية بمحافظات الجمهورية، بما يضمن تحقيق المستهدف من المبادرة، تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية في هذا الشأن، وذلك بمقر الوزراة بمدينة العلمين الجديدة.

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السيسي يستقبل ملك الأردن في مطار العلمين الدولي

يستقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الاثنين، بمدينة العلمين الجديدة، الملك عبد الله الثاني، ملك الأردن.

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الأراضي والتأمينات.. رئيس الوزراء يستعرض مع رئيس الهيئة الوطنية للصحافة أنشطة الهيئة

التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، بمقر الحكومة بمدينة العلمين الجديدة؛ المهندس عبد الصادق الشوربجي، رئيس الهيئة الوطنية للصحافة، لاستعراض عدد من أنشطة الهيئة.

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أول وثيقة معاش بالدولار للمصريين في الخارج.. "الهجرة" والرقابة المالية" تطلقان وثيقة "معاش بكرة"

أعلنت وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، والهيئة العامة للرقابة المالية، إطلاق أول وثيقة معاش بالدولار للمصريين بالخارج بعنوان"معاش بكرة بالدولار" ، والتي تهدف إلى توفير الحماية الاجتماعية للمصريين بالخارج من خلال توفير معاش إضافي للمستفيدين منها وصرفه بالدولار. وعقد المؤتمر بحضور هشام عكاشة، رئيس البنك الأهلي المصري، وأحمد عبد العزيز، العضو المنتدب لشركة مصر التأمينات الحياة.

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صورة.. تفاصيل حملة دعائية للترويج للسياحة بالدوري الإنجليزي

أطلقت وزارة السياحة والآثار ممثلة في الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي حملة دعائية للترويج للمقصد السياحي المصري خلال مباريات الدوري الإنجليزي للموسم 2023- 2024 والذي بدأت أولي مباراياته يوم 12 أغسطس الجاري وتستمر حتى 19 مايو 2024.

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غدًا.. الأزهر يكرم الفائزين في الموسم الثالث لمسابقة "مواهب وقدرات"

ينظم مركز تطوير تعليم الطلاب الوافدين بالأزهر الشريف، غدا الثلاثاء، احتفالية كبرى لتكريم الفائزين في مسابقة "مواهب وقدرات" في موسمها الثالث 2022/ 2023، التي تقام تحت شعار "إبداع وتميز"، بمركز الأزهر للمؤتمرات بمدينة نصر.

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