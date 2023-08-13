البابا تواضروس يستقبل أسقف دير القديس الأنبا أنطونيوس بالبحر الأحمر
كتب- إسلام لطفي:
استقبل البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، صباح اليوم الأحد، في المقر البابوي بالقاهرة، الأنبا يسطس أسقف ورئيس دير القديس الأنبا أنطونيوس بالبحر الأحمر.
وشهد اللقاء حضور اثنين من رهبان الدير وبعض المهندسين حيث دار الحديث حول مشروعات الدير الخدمية صحيًا وتعليميًا واجتماعيًا، كما استعرض مشروع المدرسة الدولية التي بدأ الدير في إقامتها في مدينة بدر.
وأثنى البابا توضروس، على هذه المشروعات التي تخدم المجتمع المصري كله في عدة مجالات، وقدم الشكر لهم على هذه الإنجازات الطيبة.
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