"اقتصادية النواب" تثمن جهود الحكومة لنشر المشروعات الصناعية فى مختلف المحافظة



كتب- نشأت علي:

أشاد الدكتور محمد عبدالحميد وكيل لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، بجهود الحكومة بصفة عامة والمهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة في تنفيذ تكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسى بإعطاء أولوية لتشجيع الصناعة المصرية ونشر المشروعات الصناعية بمختلف المحافظات.

ووجه البرلماني، التحية للمهندس أحمد سمير على اهتمامه بتطوير الأداء داخل الهيئة العامة للتنمية الصناعية، مثمناً إطلاق الهيئة للمرحلة الخامسة من الخريطة الإلكترونية للاستثمار الصناعي بواقع 1.7 مليون متر موزعة على 14 محافظة، وتضم طرح فرص استثمارية جديدة على قطع أراضٍ كاملة المرافق في القطاعات الصناعية ذات الأولوية التي تستهدفها الهيئة لتشجيع الاستثمار الصناعي المحلى والأجنبي.

وأكد الأهمية الكبيرة للمرحلة الخامسة من الخريطة الإلكترونية خاصة أنها تتضمن 230 قطعة بمدينة السادات بالمنوفية، و63 قطعة بمدينة العاشر من رمضان في الشرقية، و36 قطعة بمدينة 6 أكتوبر الجديدة بالجيزة، و162 قطعة بمدينتى قفط ونجع حمادي بمحافظة قنا، و21 قطعة بمدينة كوم أوشيم بالفيوم، و34 قطعة بالمطاهرة شرق النيل بالمنيا، و29 قطعة بمدن الأحايوة والكوثر وغرب طهطا بمحافظة سوهاج اضافة الى هذه المرحلة تتضمن 29 قطعة بمدينة دشلوط بأسيوط، و22 قطعة بمدينة البغدادى بمحافظة الأقصر، و13 قطعة بالداخلة بمحافظة الوادي الجديد اضافة الى طرح 12 قطعة بجمصة بمحافظة الدقهلية، و29 قطعة بجنوب الرسوة بمحافظة بورسعيد، و88 قطعة بمدينة بئر العبد بمحافظة شمال سيناء، و22 قطعة بالمحلة الكبرى بمحافظة الغربية.

وأشاد بدور وزارة التجارة والصناعة، في تخفيف المالية على مستثمري القطاع، بعد أن تم طرح أسعار الأراضي بالتكلفة الفعلية للمرافق وتقرر أن يكون مقابل حق الانتفاع السنوي بواقع 5% من سعر متر التمليك وذلك طبقًا لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 3308 /2022 المنشور بالجريدة الرسمية في ضوء تكليفات الرئيس السيسي الذي يكلف الحكومة دائماً بتقديم المزيد من الحوافز التشجيعية لمختلف المشروعات الاستثمارية بصفة عامة ولمستثمري القطاع الصناعي بصفة خاصة وتوفير كافة سبل الدعم للصناعة المصرية.

وأعلن تأييده لسياسات وزارة التجارة والصناعة في جعل الحجز وسحب كراسات الشروط وتقديم المستندات إلكترونيًا، مشيداً بإتاحة 152 نشاطًا صناعيًا على الخريطة الاستثمارية، بعد إجراء دراسة تحليلية للواردات لهذه الأنشطة لتوضيح بعضاً من الفرص الاستثمارية الواعدة بقطاع الصناعة المصري تسهم في سد فجوة استيرادية بمليارات الدولارات وتعميق التصنيع المحلي بها.